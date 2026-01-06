ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

YouTuber募千萬做遊戲卻停擺...團隊鬧翻崩盤、玩家傻眼喊退款

記者楊智仁／綜合報導

以遊戲考察、劇情解析影片走紅的日本 YouTuber「上級騎士なるにぃ」，近日在最新影片中坦言，自己主導開發的獨立動作遊戲《誓いノ淵》正面臨嚴重製作危機，即便作品曾在群眾募資平台成功集資超過 5,000 萬日圓，如今卻因核心成員離隊，導致開發一度停擺。

▼《誓いノ淵》正面臨嚴重製作危機。（圖／翻攝自高階劍士 YT）▲▼高階劍士。（圖／翻攝自高階劍士 YT）

《誓いノ淵》是由訂閱數達 61 萬人的遊戲系 YouTuber 上級騎士なるにぃ所企劃的原創作品，該作於 2023 年 2 月至 3 月間在 CAMPFIRE 平台進行群眾募資，共吸引 3,851 名支持者，成功募得約 5,085 萬日圓，當時被視為相當具話題性的獨立遊戲企劃。然而，上級騎士近日卻公開表示，負責本作的導演與程式設計師已正式退出團隊，使專案陷入無法繼續推進的狀態，目前已緊急對外招募新的導演人選。

上級騎士透露，自己在團隊中主要負責劇情與世界觀設定，但在舊有的開發體制下，曾與製作現場多次發生摩擦。由於他持續提出大量創意構想，並頻繁指出既有系統的問題與改善方向，最終被認定影響開發流程，而遭限制進入製作現場，導致除劇情外幾乎無法參與其他開發作業。

這樣的情況下，他也無法實際確認專案是否已有可運作的遊戲版本或具體成果，嘗試溝通屢屢演變成激烈爭執，由於逐漸失去對開發進度的信任，最終決定更換製作核心人員。影片中也透露，目前仍留有約 7GB 專案資料，但由於上級騎士本人無法開啟與解析這些檔案，必須仰賴具備技術能力的新導演，才能判斷資料是否能夠延續使用，並重新啟動開發流程。

這起「高額募資卻陷入停滯」的事件，也在玩家社群間引發批評聲浪，該影片倒讚數竟高達 1.2 萬，幾乎是正讚的 10 倍，下方留言也表示，「我需要真相而不是藉口」、「我想要退款」、「當我聽到你也不理解遊戲時，即使是我這種外行，信賴度也直線下降。」 

