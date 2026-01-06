航海王、我英霸榜！IMDb最強動畫滿分神回連發　還有這部突圍

記者楊智仁／綜合報導

2025 年動畫圈競爭激烈，各大作品話題不斷，日前網友們所統計出 IMDb 高分動畫單集榜單也引發粉絲熱議。其中，《航海王》與《我的英雄學院》強勢霸榜，前幾名評分幾乎清一色衝破 9.8 分，讓網友忍不住直呼「每一集都是神回，根本逼人重刷！」

這份高含金量榜單中，前四名 IMDb 評分全數高達驚人的 9.8 分，堪稱年度動畫天花板，《航海王》第 1136 集成功奪下第一名寶座，該集聚焦在「大熊」與「貝卡帕庫」的回憶篇章，情感層層堆疊感動了無數粉絲。《我的英雄學院》第八季表現亮眼，第 8 集與第 3 集同樣是超高 9.8 分，所有英雄齊聚、怒吼迎戰 10 年最終熱血時刻，另一集則是豪爆即使身負重傷仍帥氣支援戰場的關鍵橋段，無論演出張力或角色塑造，都令觀眾熱血沸騰。

這份榜單幾乎都是由《航海王》與《我的英雄學院》包辦，唯一脫穎而出的是年初同樣被譽為神作《我獨自升級》第二季，獲得 9.7 分的第 12 集，主角成振宇大戰蟻王爆炸戰鬥特效，從絕望之中拯救眾人，2025 年初就帶給動漫迷們滿滿震撼。