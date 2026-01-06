日「國民聲優」親吐貧困歲月：買不起麵包...靠一部動畫逆轉人生

記者楊智仁／綜合報導

日本知名聲優、演員津田健次郎，因替動畫《遊☆戲☆王 決鬥怪獸》中的海馬瀨人配音而廣為人知，近年更活躍於連續劇、電影與旁白領域，人氣橫跨各世代，去年他在 Oricon News 首度公布的《最受歡迎聲優排行榜》男性部門中奪下冠軍，成為名符其實的「國民級聲優」。然而，光鮮亮麗的背後，津田也罕見回顧自己年輕時那段幾乎走到人生谷底的艱難歲月。

▼津田健次郎訪問曝年輕歲月。（圖／翻攝自@tsuda_ken推特）

根據外媒專訪，津田健次郎 19 歲開始學習表演，仍在大學就讀期間便以演員身分出道，2000 年曾出演日劇《池袋西口公園》。但他坦言，當時演藝之路並不順遂，不僅難以被肯定生活更是陷入極度拮据的狀態，他回憶，那段時間「完全無法維生」，連買一個麵包都要反覆猶豫，甚至晚上只能在盤子上插著蠟燭，靠著微弱搖曳的燭光閱讀劇本，只為不放棄任何一絲可能。

轉機出現在 25 歲那年，津田開始接觸聲優工作，並在 29 歲迎來人生關鍵角色，動畫《遊☆戲☆王 決鬥怪獸》的海馬瀨人，他形容那是自己的「命運之作」，不僅在聲優界站穩腳步，也第一次產生「這樣或許真的能活下去」的希望。之後，他又接連為《網球王子》的乾貞治等角色配音，逐步累積實力與人氣成功翻轉人生。

隨著年齡增長，津田健次郎的事業不減反增，50 歲後戲劇、電影邀約明顯增加，彷彿正式迎來屬於自己的「全盛期」。他也坦言，正是那段極度貧困、看不到出口的日子，讓自己更珍惜每一次站上舞台、拿起麥克風的機會。