ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA》前技術總監曝投入獨立遊戲原因　團隊太大反而限制創意

記者楊智仁／綜合報導

曾參與《GTA 3》、《罪惡城市》、與《GTA 4》等多款經典作的 Rockstar North 前技術總監 Obbe Vermeij，近日接受外媒專訪，暢談自己在《GTA》系列中的開發經歷，並對外界高度關注的《GTA 6》提出個人看法。

▲▼GTA。（圖／翻攝自官網）

針對近年 3A 遊戲售價不斷上調，甚至有傳言指出《GTA 6》可能成為首款售價達 100 美元的作品，Vermeij 直言自己並不看好這種可能性。他認為，即便《GTA 6》規模龐大、製作成本驚人，但價格一旦突破心理門檻，對市場與玩家接受度都將帶來風險。

談到《GTA》系列的演變，Vermeij 透露，外界眼中的神作《GTA 3》，其實在開發初期並沒有完整劇情架構，甚至主角被 Catalina 背叛的情節，都是在開發中後期才補上的，當年團隊更像是一群人邊做邊想，靠著系統、城市氛圍與玩法自然拼湊出最終成果。多款作品之中 Vermeij 最喜歡參與開發的是《罪惡城市》，雖然該作開發期僅一年，但透過陽光天氣、霓虹燈城市設計，以及 80 年代音樂的加持，讓原本建立在《GTA 3》基礎上的作品，迅速塑造出截然不同的風格與魅力。

相較之下，他對《GTA 4》的評價則顯得保留，Vermeij 認為《GTA 4》確實擁有系列中最成熟、最立體的主角也成功打造沉重寫實的城市氛圍，但為此犧牲了太多玩法變化，任務結構變得相對單一。他推測，這正是 Rockstar 在《GTA 5》中重新加入更多誇張與娛樂性元素的原因。

此外，Vermeij 也坦言，自己離開 Rockstar 後更偏好小型團隊開發模式，現今 3A 遊戲開發周期過長、團隊過於龐大，反而壓縮了創意空間，這也是他轉而投入獨立遊戲的原因，希望能找回 90 年代遊戲那種純粹而自由的創作精神。

關鍵字：GTA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

推薦閱讀

《GTA》前技術總監曝投入獨立遊戲原因　團隊太大反而限制創意

Steam最新硬體調查！Win 7玩家徹底消失　16年作業系統時代終結

新海誠鬆口新作進度！預告愉快進行中　粉絲嗨：準備被感動了

《葬送的芙莉蓮》霸權回歸！死亡遊戲、異世界...木棉花新番一次看

《Resident Evil Survival Unit 生化危機生存兵種》確定參展　2026台北電玩展TpGS

米津紅白騎鯊魚爆紅！網眼熟翻櫃「原來我也有」　網拍價格飆漲

比Switch還貴？經典任天堂3DS二手價暴漲　停產翻兩倍賣破萬

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰！6tan「討教」國小訓練家超溫馨

NC推天堂經典服「不再P2W只收月費650元」　首波拚爆肝搶稀有ID

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸　青山剛昌最喜歡這首

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

經典掌機任天堂3DS二手價暴漲

《GTA 5》被AI改成北韓風

NC扛神主牌推出天堂經典服

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

米津紅白騎鯊魚跟麥當勞同款

《中華一番》小當家竟遇死亡命運

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

《芙莉蓮》回歸！木棉花新番一次看

最新新聞

《GTA》前技術總監曝投入獨立遊戲原因

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

新海誠鬆口新作進度！愉快進行中

《芙莉蓮》回歸！木棉花新番一次看

《Resident Evil Survival Unit》參加台北電玩展

米津紅白騎鯊魚跟麥當勞同款

經典掌機任天堂3DS二手價暴漲

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰

NC扛神主牌推出天堂經典服

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366