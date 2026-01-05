《GTA》前技術總監曝投入獨立遊戲原因　團隊太大反而限制創意

記者楊智仁／綜合報導

曾參與《GTA 3》、《罪惡城市》、與《GTA 4》等多款經典作的 Rockstar North 前技術總監 Obbe Vermeij，近日接受外媒專訪，暢談自己在《GTA》系列中的開發經歷，並對外界高度關注的《GTA 6》提出個人看法。

針對近年 3A 遊戲售價不斷上調，甚至有傳言指出《GTA 6》可能成為首款售價達 100 美元的作品，Vermeij 直言自己並不看好這種可能性。他認為，即便《GTA 6》規模龐大、製作成本驚人，但價格一旦突破心理門檻，對市場與玩家接受度都將帶來風險。

談到《GTA》系列的演變，Vermeij 透露，外界眼中的神作《GTA 3》，其實在開發初期並沒有完整劇情架構，甚至主角被 Catalina 背叛的情節，都是在開發中後期才補上的，當年團隊更像是一群人邊做邊想，靠著系統、城市氛圍與玩法自然拼湊出最終成果。多款作品之中 Vermeij 最喜歡參與開發的是《罪惡城市》，雖然該作開發期僅一年，但透過陽光天氣、霓虹燈城市設計，以及 80 年代音樂的加持，讓原本建立在《GTA 3》基礎上的作品，迅速塑造出截然不同的風格與魅力。

相較之下，他對《GTA 4》的評價則顯得保留，Vermeij 認為《GTA 4》確實擁有系列中最成熟、最立體的主角也成功打造沉重寫實的城市氛圍，但為此犧牲了太多玩法變化，任務結構變得相對單一。他推測，這正是 Rockstar 在《GTA 5》中重新加入更多誇張與娛樂性元素的原因。

此外，Vermeij 也坦言，自己離開 Rockstar 後更偏好小型團隊開發模式，現今 3A 遊戲開發周期過長、團隊過於龐大，反而壓縮了創意空間，這也是他轉而投入獨立遊戲的原因，希望能找回 90 年代遊戲那種純粹而自由的創作精神。