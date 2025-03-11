CFO奪初陣對抗賽首勝！峻嘉納夾爆全場、選手狀態火燙擊破歐洲KC

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》 First Stand 初陣對抗賽 3 月 11 日 LCP 中信飛牡蠣 CFO 迎來首戰，面對歐洲代表 KC，選手們發揮相當不錯，打野 JunJia 前期帶起節奏，搭配 C 位穩健輸出、前排分割戰場，最終 CFO 直落二擊敗 KC 在這次初陣對抗賽取得開門紅。

▼CFO奪首勝。（圖／翻攝自lolesports）

LCP 新王 CFO 首戰面對 KC 強勢出擊，第一局 JunJia 招牌「史加納」前期打的激進，幾次推牆以及大招判斷恰到好處，幫助隊伍取得領先。關鍵 22 分鐘 Doggo 伊澤站位相當靠前，KC 反身硬開卻沒有把 Doggo 秒掉，伊澤交完閃現後保持在良好位置，搭配 Rest 以及 HongQ 輸出，沒招的 KC 完全潰敗，這波 CFO 拿下亞塔坎把優勢拉開，首場比賽就此先下一城。

第二局 KC 配合相對凌亂，做視野以及邊線都出現被單抓情況，Doggo 好運姊早早就獲得 4/0/1 良好發育，23 分鐘受不了的 KC 採取蹲點作戰，沒想到開輔助反而被 Doggo 大絕掃了滿堂彩，又是中期的破局，團戰大獲全勝的 CFO 吃下亞塔坎等級瞬間拉出差距立於不敗之地，這場系列賽就以 2-0 擊敗歐洲代表奪得開門紅。