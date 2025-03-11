ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

CFO奪初陣對抗賽首勝！峻嘉納夾爆全場、選手狀態火燙擊破歐洲KC

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》 First Stand 初陣對抗賽 3 月 11 日 LCP 中信飛牡蠣 CFO 迎來首戰，面對歐洲代表 KC，選手們發揮相當不錯，打野 JunJia 前期帶起節奏，搭配 C 位穩健輸出、前排分割戰場，最終 CFO 直落二擊敗 KC 在這次初陣對抗賽取得開門紅。

▼CFO奪首勝。（圖／翻攝自lolesports）▲▼CFO。（圖／翻攝自lolesports）

LCP 新王 CFO 首戰面對 KC 強勢出擊，第一局 JunJia 招牌「史加納」前期打的激進，幾次推牆以及大招判斷恰到好處，幫助隊伍取得領先。關鍵 22 分鐘 Doggo 伊澤站位相當靠前，KC 反身硬開卻沒有把 Doggo 秒掉，伊澤交完閃現後保持在良好位置，搭配 Rest 以及 HongQ 輸出，沒招的 KC 完全潰敗，這波 CFO 拿下亞塔坎把優勢拉開，首場比賽就此先下一城。

▲▼CFO。（圖／翻攝自lolesports）

第二局 KC 配合相對凌亂，做視野以及邊線都出現被單抓情況，Doggo 好運姊早早就獲得 4/0/1 良好發育，23 分鐘受不了的 KC 採取蹲點作戰，沒想到開輔助反而被 Doggo 大絕掃了滿堂彩，又是中期的破局，團戰大獲全勝的 CFO 吃下亞塔坎等級瞬間拉出差距立於不敗之地，這場系列賽就以 2-0 擊敗歐洲代表奪得開門紅。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全文字幕】柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起60幾歲還讓爸爸擔心」

推薦閱讀

CFO奪初陣對抗賽首勝！峻嘉納夾爆全場、選手狀態火燙擊破歐洲KC

始祖級實況主鳥屎結婚！IG放閃秒歪樓：結婚好貴　整排藍勾獻祝福

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂！人氣竄第一...集英社將出版

《要塞英雄》合作大谷翔平！化身武士敲全壘打...愛犬也參與聯動

微軟Xbox重大轉型！前Xbox副總裁：能選也不做遊戲主機

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲：恐破70美元...目前僅一作達此價格

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶　皮卡丘戴頭巾加油姿態萌翻

挑戰玩家默契！恐怖《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評　

《英雄聯盟》新國際賽開打！中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億　2025深化泛娛樂推FunOne雙平台

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

始祖級實況主鳥屎結婚！

中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

《暗黑破壞神4》第8賽季難度上升

網銀增資GASH樂點32億

《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評

英國日本推出「PS5租借」服務

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

「Honda故勒頓機車」超帥亮相

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

最新新聞

CFO奪初陣對抗賽首勝、峻嘉納夾爆全場

始祖級實況主鳥屎結婚！

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂

《要塞英雄》合作大谷翔平

微軟Xbox重大轉型!

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

《R.E.P.O.》破7萬人獲壓倒好評

中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

網銀增資GASH樂點32億

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366