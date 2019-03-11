【廣編】《第七史詩》全球玩家見面會台灣首發

【廣編特輯】

圖、文／Super Creative提供

由世曼凱代理、Super Creative開發的回合制RPG手遊《第七史詩》，至今全球已經突破300萬下載量，根據App Annie統計，《第七史詩》一上市就在美國、加拿大、韓國、台灣等25個國家的Google Play商店和美國、加拿大、韓國、台灣、新加坡等34個國家的蘋果APP商店躥升至RPG遊戲類型前10名，官方為感謝台灣玩家的熱情支持，特別挑選台灣作為官方首度在海外舉辦玩家見面會的第一站。

見面會當天，為了讓玩家感受《第七史詩》的正宗韓國風情，官方除了安排3位COSER分別扮演卡林、伊賽麗亞和玫勒賽德絲遊戲角色，還準備韓國美食讓大家品嚐，舉辦許多個人賽和小組賽活動與玩家們一起同樂、炒熱氣氛，另外在現場規劃專區展出2019同人手繪原畫作品，第3名金獎「與你們的相遇」正是亞洲伺服器中的台灣玩家lreliax作品。

此次，世曼凱事業本部長權益勳、手機事業室長李尙訓和Super creative 內容組長金阭昰特地來台與玩家零距離接觸，並深入瞭解他們的想法。權益勳表示，「玩家對於遊戲的建議和想法，將作為遊戲後續更新的重點優化內容，我們有自信會將國際版優化得更加完善，請所有的繼承者們期待」。