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《FreeFire》混雜軍團奪冠代表台灣出賽　四月前進曼谷爭取世界冠軍

《FreeFire》混雜軍團奪冠代表台灣出賽　四月前進曼谷爭取世界冠軍（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下熱門吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》首場國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP」自2019/1/30開放台灣區選拔賽報名後，已吸引超過200支隊伍熱情參賽，經過兩輪的線上激戰與今（10）日的線下決賽，最後由混雜軍團以總決賽積分近200分的領先一路從海選賽過關斬將，最終漂亮的拿下勝利與「FREE FIRE WORLD CUP」台灣代表隊資格，所有隊員更獲得每人一支 ROG PHONE 電競手機和限定款行李箱！台灣代表隊將於四月前往泰國曼谷，與來自全球九大區（台灣、泰國、越南、印尼、巴西、北美、南美、東南亞、歐洲）的12組高手隊伍一較高下，爭奪超過300萬的高額總獎金。

今日雖天公不作美，但綿綿細雨卻絲毫不減玩家對Free Fire的支持與喜愛；超人氣實況主「我不喝拿鐵」、「尼亞斯」、「豬血湯」也到場共襄盛舉，和現場玩家進行一場名人表演賽，為後續緊張刺激的賽事敲響第一聲戰鼓！眾多熱情玩家到場觀賽為自己支持的實況主喝采，表演賽開局各隊表現都十分穩定，並沒有太多激烈的碰撞，直至遊戲中期比賽還剩下23人存活，讓人不禁更加期待後期各隊的技巧展示！最後五人的決勝圈由豬血湯隊員近距離和拿鐵隊員開戰，最終由豬血湯8號隊員在邊圈以血量與視野的優勢直接秒殺對手，順利以8殺的成績成功吃雞、一人獨得ROG Delta耳機！豬血湯隊也靠著優異的團隊合作拿下總擊殺第一名的成績。

準決賽採三局積分制，將由A、B兩組共24支隊伍中篩選各組前6名進入決賽，賽前參賽隊伍「千萬網婆攻擊你」相當受主播賽評看好，而經過百慕達的三局激戰，穩定的發揮讓他們以第二名之資成功殺入決賽；現場有眾多粉絲的「AIR風靡全場」不負眾望拿下第一把吃雞的勝利、也持續進帳擊殺數晉級下一輪；各局排名前段班的「為贏而生」則佔盡團隊與視野優勢，成功在第三局吃雞並以A組第一的成績晉級決賽，其餘晉級的隊伍有白色菇菇、深海大水怪以及第二把吃雞的一刀。

《FreeFire》混雜軍團奪冠代表台灣出賽　四月前進曼谷爭取世界冠軍（圖／Garena提供）

B組賽事亦相當激烈，前段班參賽隊伍EXILES咻蹦鏘、艾瑞絲隊、混雜軍團、Legend皆有不錯的團隊默契與擊殺技巧，在三局的準決賽中互有來往、並於排行榜前五名互相廝殺。但EXILES咻蹦鏘未能把握第二局的發揮機會，雖然在第三局擊殺數排行第三，最後卻沒能進入決賽；最後就由曾在2018年底「名人爭霸賽」拿下第二名的艾瑞絲隊獲得B組第一晉級，Legend、混雜軍團、AIR掃蕩、山頂回來了以及FW六肚水則力求在決賽中有更好的表現。

總決賽採五局積分制，第一局決勝圈由「混雜軍團」挾帶強大的隊伍優勢，在最後階段以四打二之姿兵分多路夾攻山頭，處理掉為贏而生與AIR掃蕩等隊伍，終場混雜軍團以15個擊殺數拔得頭籌。第二局開場所有隊伍都十分謹慎，一直到中後期都還剩下9支隊伍，隨著比賽接近尾聲毒圈亦緊追在後，一個瞬間各隊四處逃竄、有的隊伍更是被殺的措手不及；比賽來到最後剩下Legend和艾瑞絲兩隊共6名成員，艾瑞絲隊最後一名成員雖有護盾的加持，但在進入毒圈時卻不慎被佔盡視野的Legend隊員擊斃，由Legend拿下第二把的吃雞、並維持積分排行第一。

《FreeFire》混雜軍團奪冠代表台灣出賽　四月前進曼谷爭取世界冠軍（圖／Garena提供）

第三局各隊打法又比上一局來得更加穩健，關鍵的縮圈階段人數一度多到10支隊伍、30名玩家，可謂是人口爆炸的狀態；在戰況一觸即發的時刻，AIR掃蕩首先發難進行一波大戰，為贏而生則在這一波混戰中被擊殺了部分隊員，不料最終圈時AIR掃蕩的成員不慎碰觸毒圈，「風靡全場」便靠著穩健的操作堅持到最後、以團隊8殺的成績吃下這一局的雞。

比賽至此排行榜前段班的積分十分接近，賽局進入白熱化的階段；後期越打越好的混雜軍團在最後7支隊伍、25存活者的階段積極跑圈，比賽節奏隨著毒圈逼近變得更加緊湊。混雜軍團在最末圈僅剩一名成員躲在房屋內，AIR掃蕩則以四打一的優勢一舉收光山頂的人頭，最後再度拿下第四把的吃雞、山頂回來了則靠著隊員「冰旋風」早前盤據山頭，連續掃蕩其他參賽者奪下本局排名第三的成績。

積分排名領先第二名近400分、非常有冠軍相的混雜軍團在關鍵第五局甫開賽就成為眾矢之的，不到五分鐘就只剩下一名隊員存活；排名第五的Legend則在此階段全軍覆沒、和台灣代表隊資格失之交臂。隨著混雜軍團最後一名成員敗下陣來，全隊也只獲得2殺，前中段班隊伍的獲勝機率瞬間提升；最後縮圈階段剩下3個隊伍、7個成員，「山頂回來了」隊員冰旋風延續先前氣勢早早盤踞山頂，AIR掃蕩雖全力奔跑仍無法閃避毒圈，被迫將吃雞拱手讓人。山頂回來了雖奪下最終局的吃雞，但經過五局激烈賽事，仍由大黑馬「混雜軍團」以總積分排名第一之姿取得總冠軍頭銜與進軍「FREE FIRE WORLD CUP」的門票。

《FreeFire》混雜軍團奪冠代表台灣出賽　四月前進曼谷爭取世界冠軍（圖／Garena提供）

活動現場除了精彩的名人表演賽外，也有眾多周邊活動讓喜愛《Free Fire - 我要活下去》的玩家能夠抱得滿手好禮，如「凱薩禁衛軍塗裝箱」、和Free Fire人氣角色快跑高手「凱莉」和軍火女王「帕洛瑪」與拍照互動的機會，以及最大獎ROG Phone的抽獎資格都是來現場才有的好康！ROG玩家共和國除提供50支賽事指定手機「ROG Phone」供現場參賽玩家進行比賽外，亦於現場設置ROG Phone全配件專區，讓所有玩家都能體驗ROG Phone優異的操作手感。

關鍵字：手機遊戲GarenaFreeFire

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