遊戲中居然有黑店！《莎木3》釋出全新動畫

記者周之鼎／台北報導

摩納哥國際遊戲動漫會（Monaco Anime Game International Conferences，以下簡稱MAGIC）中，正式曝光了《莎木3》的最新動畫。在動畫中可以看出，似乎主角芭月涼到了中國拜師學藝。同時製作人鈴木裕也在MAGIC中透露了遊戲的部分細節。

《莎木》系列一直以來都被稱為是 Dreamcast 的神作之一，《莎木 3》由SEGA授權原系列製作人鈴木裕所創辦的 Ys Net 開發，《莎木》可以說是全世界遊戲業界對於「開放世界」重要的啟蒙作品，不但遊戲畫面在當年可說是最為頂尖，其遊戲細節時至今日依然令人咋舌，單NPC就有兩百多位，而且會依據遊戲內的時間以及進度出現不一樣的反應與對話，而且還是一句不漏全程配音。但是這種過於追求真實的結果，雖然為遊戲產業豎立了新標竿，但也造就了《莎木》高達50億日圓的開發費用，以及遊戲進程過慢的問題，因此當年遊戲上市後，不但叫好不叫座，也成了壓垮SEGA家用主機事業的最後一根稻草。

在2015年製作人鈴木裕 E3發表《莎木3》後，以驚人的速度在Kickstarter 平台達成600萬美元（約2億台幣）的募資，創下了遊戲類募資最快速和金額最大的紀錄。鈴木裕在MAGIC上說：「《莎木3》的NPC數量將達到500位。很少有像《莎木1》的阿部商店能做出這麼深度的對話，在《莎木3》中這樣的商店的數量還會增加。在《莎木3》中還加入了吃飯的要素，如果不吃飯是沒有辦法行動的，而同樣的東西在不同商店可能會有不同的售價，因此你得去找個比較便宜的。」，此外鈴木裕也透露《莎木3》中將有釣魚系統，並可以把釣到的魚賣給商店。

《莎木3》目前訂於 2019 年 8 月 27 日上市，平台為 PS4、PC 。