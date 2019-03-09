《第七史詩》國際版上線100天　開發團隊來台會粉絲

記者樓菀玲／台北報導

由世曼凱(Smilegate)代理，Super Creative 開發的回合制 RPG 手遊《第七史詩》，今（9）日在西門町WE STAR熱鬧舉辦國際版上線100天台灣玩家見面會。

《第七史詩》國際版自2018年11月8日在全球153個圖一國家上市，至今全球已經突破300萬下載量。根據App Annie 統計，《第七史詩》一上市就在美國、加拿大、韓國、臺灣等25個國家的Google Play 商店和美國、加拿大、韓國、臺灣、新加坡等34個國家的蘋果APP商店躥升至RPG遊戲類型前10名。官方為感謝台灣玩家的熱情支持，特別挑選台灣作為官方首度在海外舉辦玩家見面會的第一站。

見面會當天，世曼凱事業本部長권익훈(權益勳)、世曼凱手機事業室長이상훈(李尙訓)和Super creative 內容組長김윤하(金阭昰)特地自韓國前來，與玩家零距離接觸，並透過Q&A深入瞭解玩家想法。

世曼凱事業本部長權益勳上台致詞時，特別強調台灣市場的重要性，並感謝台灣玩家的支持。針對國際版傲人的成績，他表示：「《第七史詩》在2019年2月20日當天，登上Google Play商店銷售額排行榜第五名，多虧繼承者們給予的關心和愛護，《第七史詩》才能在台灣取得不錯的成績」，他並說出感言「今天玩家對於遊戲的建議和想法，將作為遊戲後續更新的重點優化內容，我們有自信會將國際版優化得更加完善，請所有的繼承者們期待」。

▲ 左ㄧ行銷室長 채동수（蔡東洙）、左二內容組長김윤하(金阭昰)、右一事業室長이상훈(李尙訓)、右二本部長권익훈(權益勳)。

另外特別值得一提的是官方在現場規劃專區展出《第七史詩》2019 同人手繪原畫作品，第三名金獎「與你們的相遇」正是亞洲伺服器中的台灣玩家lreliax的作品，現場玩家們對於展出得獎作品熱烈討論，原來在繼承者中有這麼多深藏不露的繪畫高手。

為了讓玩家能原汁原味感受《第七史詩》遊戲的正宗韓國風情，官方除了安排三位COSER分別扮演卡林、伊賽麗亞和玫勒賽德絲遊戲內角色外，還準了備NENE CHICKEN、韓國雞蛋糕、韓國黑糖煎餅、輕食鹹甜點心和韓國梨子汁讓玩家們品嘗。

現場官方還準備了許多個人賽和小組賽活動跟玩家們一起同樂，過程中玩家們興奮度破表，踴躍搶答、競玩，官方大方地送出了虛寶卡和原廠限定周邊好禮，包括頸枕、拼圖、Cosplay畫報集、玩偶、手持電風扇、保溫杯、杯墊、多米妮爾&杰拉圖壓克力組和遊戲海報等，將氣氛炒熱至最高點，也為《第七史詩》國際版歡慶上線100天慶祝活動畫下完美的句點。