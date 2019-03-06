日本玩家熱議：玩音樂節奏遊戲一局就讓自己瞭解身體狀況

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日本玩家在這兩天發起了一個話題，一個時常遊玩節奏音樂的玩家表示：「 對於一般人來說可能不知道也不相信，音樂遊戲玩家基本上只要玩一局音game就能知道自己的身體狀況如何。」引發了許多同樣是音樂遊戲的玩家的贊同。

在這位網友發出後，獲得了不少同樣是音樂遊戲玩家的贊同，紛紛表示： 「我懂我懂！」、「 音遊玩家做健康診斷只需100日元 」、「 的確是，平時打得好的譜面打不好時大概就是睡眠不足或工作太累了 」也有玩家說「反過來也有感冒的時候打出高分的情況。」

在兩年前曾經有一位玩家在推特稱自己在遊戲中心的朋友在玩街機音樂遊戲《BeatMania II DX》時，發現自己怎麼樣也打不好平常絕對不會Miss的樂曲，因此他覺得很不對勁，由於剛好他也具有一些醫學知識，因此隔天就排了醫師看診，結果被確診罹患腦梗塞，幸好提早發現而沒有釀成悲劇，這件事當時在日本的玩家圈中也引發一陣熱議，甚至有玩家因此表示：「自己老了也一定還要玩音樂遊戲。」

不可否認的是，音樂節奏遊戲基本需要玩家短時間內凝聚高度專注力，特別到了高難度以上還要維持一定的手眼協調能力。也曾經有醫學背景的玩家表示，手指動作屬於比較精細的動作，而確實音樂遊戲需要的手眼協調有點類似於腦部的神經學檢查方式。因此「玩音樂遊戲自己會知道身體狀況」這樣的說法並不完全沒有道理。