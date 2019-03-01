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不只有赤燭 本土優秀團隊聯手推臺灣獨立遊戲組合包

記者周之鼎／台北報導

臺灣獨立遊戲百百款，近年來有愈來愈多國產獨立遊戲成功受到矚目，這些表現亮眼的遊戲你都玩過了嗎？想嘗試臺灣獨立遊戲卻遲遲沒有下手的玩家有福啦。

即刻起至臺灣時間四月一日凌晨兩點，將有數款風格特異的獨立遊戲在 Steam上推出遊戲組合包，讓喜愛臺灣遊戲的玩家把握機會入手更多的本土遊戲。這款由光穹遊戲《螢幕判官》、赤燭遊戲《返校》、STORIA 與 CreSpirit《夜光
》、GemaYue 與 CreSpirit《Rabi-Ribi》、不卡關遊戲設計工作室《飢餓地城》、SIGONO《OPUS 地球計畫》與《OPUS 靈魂之橋》以及數位卡夫特《眾神之鬪》所組成的遊戲組合包，種類、風格多元，包含冒險遊戲、視覺小說、可愛畫風、驚悚風格、復古風格等等，讓玩家在遊玩的同時更能看到臺灣獨立遊戲的不同面貌，更含括單人與多人遊戲，無論要單人享受遊戲劇情或是與親朋好友一起體驗遊戲氛圍都可任君選擇。

此次由臺灣團隊聯手推出的遊戲組合包，不僅展現他們的熱情與向心力，更向外推廣臺灣軟實力，讓更多國家看到臺灣獨立遊戲的多元性。原定參與組合包的離水三尺工作室《東周列萌志》雖由於 Steam 系統顯示因素，未能正確顯示於組合包內，但仍強烈推薦玩家至以下連結免費試玩。組合包優惠期間由即刻起至四月一日凌晨兩點結束，以七折優惠的價格一次入手多款精彩國產遊戲，若已擁有組合包內遊戲的玩家也不用擔心會重複購買，可用相同折扣將組合包內的其他遊戲全部收集，先前還在猶豫的玩家趁此把握一次購足的機會。

玩家需要注意的是，《東周列萌志》目前僅有中文版本可供玩家體驗。而 《眾神之鬪》與《返校》於部分地區將不包含在此組合包內。

關鍵字：台灣獨立遊戲

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