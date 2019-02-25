小童星林芷瑈出演《還願》 公開幕後花絮力挺

▲小童星林芷瑈出演《還願》（圖／翻攝自臉書／林芷瑈 -紅衣小女孩2）

記者周之鼎／台北報導

國產遊戲《還願》上市就引爆話題。故事中，小女孩杜美心擁有好歌喉，結局也讓人催淚，但事實上，杜美心這個角色總共啟用了兩名可愛的小童星。

在《還願》中，在遊戲中電視裡負責演出真人杜美心的的是曾演出《紅衣小女孩2》的林芷瑈。而為杜美心配音、演唱片尾曲「碼頭姑娘」的則是曾在電視節目《台灣那麼旺》露面的童星劉芷融。

▲《還願》中演出杜美心的是10歲的林芷瑈。（圖／翻攝自臉書／林芷瑈 -紅衣小女孩2）

▲《還願》片尾曲演唱者是10歲的劉芷融。（圖／翻攝自臉書／劉芷融Cindy）

林芷瑈的媽媽昨（2/25）日在臉書貼出《還願》側拍花絮，可以看到即便只是遊戲電視中「七彩星舞台」的畫面，為了模擬當年台灣歌唱節目「五燈獎」，仍動用了大量人力與場景搭建進行拍攝，芷瑈媽並表示：「謝謝赤燭團隊新作《還願》辛苦幕後的工作人員們，芷瑈媽不太會網路行銷但是赤燭的付出一定要被看見，他們的嘔心創作還是需要大家購買正版來肯定。」在赤燭因符咒風波延燒之際，無疑是一記溫暖的力挺。該文章獲得超過6000網友按讚，2000多則分享。

而配音的劉芷融也早在遊戲發售第一天（2/19）日就PO出錄音的幕後花絮，同樣感謝赤燭遊戲給予的合作機會，並且還請配唱指導協助劉芷融演唱片尾曲「碼頭姑娘」。許多玩家在遊玩後都推爆這首歌，不可否認在歷經驚悚刺激的遊戲過程後，以溫暖的「碼頭姑娘」做結束，無疑是《還願》最畫龍點睛的一筆。