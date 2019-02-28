台灣人想念的是簡樸二字！《還願》到底在紅啥？國產遊戲掀一波古早味

點評：古早味更有溫度！

文／紅豆Q粉粿

先從近日關注度極高的電玩遊戲《還願》談起，不知各位有沒有發現，遊戲畫面中，出現了許多「兒時的復古老物」，又或者是，在阿公阿嬤家還找得到的物品，好比說掛在牆上的復古日曆、鋪滿彩色磁磚的浴缸、老式大同雙門綠色冰箱、寶麗萊Polaroid拍立得相機…

在玩《還願》遊戲的過程中，人們的兒時回憶一個個擁上心頭，也是該款遊戲獲得強烈共鳴的主要原因，不僅是劇情、氛圍，遊戲畫面打造的兒時復古感，也讓玩家們更能感同身受、更能融入遊戲裡。

除了電玩遊戲大興復古風，反而吸引更多年輕人的喜愛。不知道各位有沒有發現，現如今許多風景區，也喜歡販賣、製作古玩和傳統家庭用品，來當作觀光客伴手禮。好比說粉粿曾在淡水觀光街道，看到店家販賣傳統絲瓜曬乾製成的菜瓜布，又或者是，在鶯歌、三峽等觀光區，看到店家販賣復古陶瓷碗、陶甕。

又像是手工製的竹掃帚、木製的紅龜粿匣…等，常有不少民眾仍熱衷於古早物品、使用古早器具。以時尚來說，不少設計師也越來越喜歡把作品融入復古元素，好比說阿嬤垂鏈眼鏡、復古豹紋、古著…等等。

另外，在社群臉書上，每每有人於家中找到古早物品，PO出來和網友們分享時，也往往引起大量討論，大家都會留言寫下，「阿嬤家還找的到！」「好懷念哦！」「小時候看過！」等等。除了古早傳統物品掀起共鳴和討論，近幾年來，也有越來越多業者將商品風格定調為「復古、傳統、簡樸、簡易、極簡」等關鍵元素，因而吸引更多人購買。

以上的種種趨勢，對比如今發達的科技、日益繁雜的生活情況，我們不免想問，為什麼復古物品、簡樸的生活風格，隨著時代轉變，依舊讓人回味、讓人喜愛呢？又或者是說，其實人們追求的不只是對過往的懷念、想念兒時種種回憶和成長時的經歷。

而是人們成長、長大後，歷經風霜和世態，最終體悟到…越簡單是越好、越簡樸越好，古早物品和生活方式，不僅蘊藏更豐富的智慧，也更有溫度，對吧？

這樣的結論，你是否也認同呢～

延伸影音...

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