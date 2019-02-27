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《棒球大王》事前登錄今起開跑　PVP系統同步公開

《棒球大王》事前登錄今起開跑（圖／紅心辣椒提供）

科技中心／綜合報導

由紅心辣椒代理的《棒球大王》今日正式宣布事前登錄活動開跑，即日起玩家只要參加事前登錄，且登錄人數突破指定目標，即可獲得雷電護腕、雷電打擊手套、雷電球、速度經驗值等多項好禮。

《棒球大王》強打熱血棒球動漫風格，以即時投打對戰的PVP模式和豐富的比賽系統為主力玩法，實名收錄上百名中職四隊球員，玩家可選擇所屬球隊，透過不同關卡任務取得裝備資源、培育手中球員卡，打造最強先發陣容。同時也邀請所有玩家一同報名參加菁英封測，並更率先公開遊戲PVP系統介紹，讓玩家一睹為快。

《棒球大王》最具特色的系統即為PVP，玩家只要季賽的新秀聯盟後就可挑戰PVP，進入比賽後將會被分配為PVP新秀聯盟，並與不同玩家挑戰，贏得比賽的玩家可獲得戰利品箱，內有不同等級的球員卡，依照上升的級別越高，戰利品箱能開出的球員卡就會越豐富。

《棒球大王》事前登錄今起開跑（圖／紅心辣椒提供）

《棒球大王》的PVP採用8局上半開始，進行2局後，第10局採用突破僵局制，遊戲將隨機為兩人安排前後攻，上場前會先顯示雙方的陣容，在PVP途中也可透過貼圖和其他玩家交流比賽，在對決過程中增添刺激性。

最後取得勝利的玩家可獲得積分與該聯盟隨機一種階級的戰利品箱，而戰利品箱將會自動放入戰利品箱插槽進行解鎖開啟，等待開啟時間結束後即可開啟寶箱，越高階級的戰利品箱將會花費越多時間開啟，玩家亦可透過金球將寶箱立即開啟無需等待。《棒球大王》PVP積分結算模式每週結算一次，結算後會根據當週成績判定玩家是否升階/持平/下降，此時你即可用此來檢視自己的實力，努力追分，可不要因為偷懶而被下放囉。

關鍵字：手機遊戲紅心辣椒棒球大王

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