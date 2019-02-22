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想買《還願》順便可以做公益！開發商舉行慈善義賣

《還願》風潮席捲 對岸玩家自製體驗空間笑翻網友 。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

近期國產遊戲《還願》正夯！如果你想買但還沒買，不妨可以考慮到開發商最新舉行的活動中購買，順便做公益！

《還願》是一款敘事型的心靈恐怖遊戲，背景設定在1980年代台灣，述說在這塊信仰與生活密切連結的土壤上，一戶三口之家在老公寓中曾有的日常光景，以及一些難以抹滅的回憶。

開發商赤燭與發行商唯晶在群募貝果開啟慈善義賣專案，在提案中寫道：《還願》訴說了一個時代下可能發生的悲劇，而你我也知道，這樣的故事在現實中只會更加殘忍。一個家庭背後的故事，可能因為暴力、經濟...等因素，對父母、孩子造成龐大沉重的負擔，造成不可挽回的結局。而「勵馨基金會」長年協助、關心弱勢孩子，藉由支持計畫讓孩子們雖在困境中仍能載著夢想希望往前走，讓她們有更多不一樣的選擇機會，從而翻轉過去的生命框架，改善日後的生活。為了用實際行動幫助更多孩子，「唯晶科技」與《還願》開發團隊「赤燭遊戲」攜手，贊助《還願》Steam序號以及視覺海報做義賣，義賣收入所得扣除金流手續費後將全數捐給「勵馨基金會」，同時所有響應本次義賣活動的支持者還可參加抽獎，將有機會獲得赤燭團隊簽名海報 一張，義賣結束後從計畫支持者中抽出 5 名。

本次計畫中除了可以直接捐款外，也可以以新台幣200元購買《還願》視覺海報，或是以新台幣499元購買Steam平台的《還願》啟動碼，由於價錢和在Steam版一模一樣，因此玩家不妨可以考慮在此購買，順便為公益盡一份心力。
 

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