小熊、蛋捲陪過情人節　 「一日女友」心跳通話造福單身粉絲

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2017年七夕魔競娛樂推出「一日女友」福利大放送影片，吸引超過40萬人觀看，今年再度推出「一日女友心跳通話」影片，由旗下實況主小熊 Yuniko、我是阿樂、蛋捲、妮妮 niniko、諾曼Norman以及Vivi 芝衣擔當演出，在情人節化身專屬女友，從早到晚祭出心跳通話攻勢，送給粉絲最甜的情人節。

「一日女友心跳通話」特別企劃分成「起床篇」、「吃午餐（前）篇」、「吃午餐（後）篇」、「下午茶篇」、「工作空檔篇」以及「晚安曲篇」，模擬從起床開始前的賴床攻勢，到晚上要跟戀人分開的晚安曲，讓粉絲從早到晚空氣都充滿著粉紅氣泡，彷彿陷入戀愛中。

為了要模擬出女友口氣，對單身的實況主可說是一大挑戰，阿樂在導演喊卡之後就在公園大聲尖叫，「我都沒跟男朋友這樣說話！」引起附近觀眾在一旁圍觀；小熊則是為了要創造出「最佳女友」的感覺，拍片過程直接把鏡頭當成男友一樣放電、撒嬌，讓工作人員也臉紅心跳，直說「看超過三秒我就要戀愛啦！」

談到今年情人節，妮妮表示，今年跟姊妹淘跑到泰國享受情人節，希望能找到理解自己工作的情人；蛋捲說起自己理想情人的條件就是成熟、比我高的男生就可以。而諾曼跟Vivi則會在實況上與大家見面，一起度過最甜蜜的情人節。