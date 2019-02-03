ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

手遊《魂斗羅 歸來》陪你「決戰豬年」　春節活動火熱開跑

手遊《魂斗羅 歸來》陪你「決戰豬年」　春節活動火熱開跑（圖／Garena提供）

科技中心／綜合報導

由Garena 所代理的動作闖關手遊《魂斗羅：歸來》，針對新年推出一連串春節活動，內容包含豪華2019鑽石幸運紅包、金色SS武器、恭賀新禧英雄造型，加上S級鐵血英雄「多伊爾」、S級伙伴「星源衛士」一同來報到，多樣豐富的活動陪你一起《決戰豬年》。

《魂斗羅：歸來》在即將來到的新年準備了ㄧ連串鑽石幸運紅包活動來回饋玩家，包含每日登入的轉盤抽抽樂、年獸BOSS挑戰賽、全新九宮格活動等，每一項活動都有機會抽到超豪華2019鑽石，讓各位玩家滿手鑽石，做好準備迎戰豬年。

手遊《魂斗羅 歸來》陪你「決戰豬年」　春節活動火熱開跑（圖／Garena提供）

活動期間只要登入遊戲就可以獲得神秘燈籠，在除夕及初一收集燈籠兌換神秘大禮包，就有機會獲得永久S級英雄「代號018」以及豪華2019鑽石，快來打開登入紅包看看有沒有抽到大獎。

本次新春活動加開極品武器限時訓練場，包含玩家期待已久的金色SS武器「L-0滅世」，中程快速射擊加上分裂傷害，可以說是和龍嘯火炮並駕齊驅的神兵利器，另外橙SS「TVC-星航」、橙S「毒氣槍」、「JS-DSR狙擊槍」也同步登場。

恭賀新春鑽石紅包遍地開花，除夕當天晚上只要在指定時間登入，即可獲得鑽石幸運紅包，打開一樣有機會可以有機率獲得豪華2019鑽石，大年初一上線還可以體驗紅包搖搖樂，領取隨機數量鑽石。

《魂斗羅：歸來》再添一名Ｓ級猛將 - 新年期間將推出戰士們期待已久的鐵血英雄「多伊爾」！超高掃射傷害加上靈活位移技能，無論是ＰＶＰ戰場或ＰＶＥ副本通通一把罩。而S級伙伴「星源衛士」則擁有當前Ｓ級伙伴最高資質，加上空中、遠程範圍攻擊，讓你在戰鬥中放心將背後交給它，除此之外達努沙、柳生千兵衛、斯諾貝爾、公牛，四位A级英雄一同限時特價上架，和各位玩家一起團圓過好年。

手遊《魂斗羅 歸來》陪你「決戰豬年」　春節活動火熱開跑（圖／Garena提供）

《魂斗羅：歸來》御姊、蘿莉兩大顏值擔當，代號018、希娜同步推出「恭賀新禧造型」，玩家可透過全新玩法「直購奪寶」及「拼圖活動」來獲得，喜歡她們的玩家可千萬不要錯過收集典藏造型的機會。

關鍵字：手機遊戲Garena魂斗羅

推薦閱讀

《夢幻模擬戰》打頭陣　遊戲種子賀新春多款手遊禮包大放送

手遊《魂斗羅 歸來》陪你「決戰豬年」　春節活動火熱開跑

《新瑪奇英雄傳》全新英雄 – 空間魔女「繆兒」閃耀登場

《魔獸世界》一年一度新年慶典開跑 吉祥寶豬坐騎來報到

《戀與製作人》預告春節活動開跑　和心儀的他攜手逛夜市

《Free Fire》新春行大運活動登場　限時猜拳模式2/2開跑

首度跨足電玩《鬥陣特攻》樂高台灣開賣陪玩家過年

《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》免費體驗活動華山登場

經典PS作品移植PC平台　《METAL SLUG XX》Steam發售

HTML5新作《我不是西遊》登台　事前登錄即將開跑

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲種子新春多款手遊禮包大放送

《魂斗羅 歸來》陪你決戰豬年

《METAL SLUG XX》Steam發售

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《新瑪奇英雄傳》全新英雄登場

《神魔之塔》14.0版本7/31實裝

《戀與製作人》預告春節活動開跑

《魔獸世界》新年慶典開跑

日本PS4 PRO宣布降價逼近萬元台幣

六人用手機一起玩！PS4 獨佔遊戲上市

最新新聞

遊戲種子新春多款手遊禮包大放送

《魂斗羅 歸來》陪你決戰豬年

《新瑪奇英雄傳》全新英雄登場

《魔獸世界》新年慶典開跑

《戀與製作人》預告春節活動開跑

《Free Fire》新春活動登場

《鬥陣特攻》樂高台灣開賣

《DQ 創世小玩家2》免費體驗活動登場

《METAL SLUG XX》Steam發售

HTML5新作《我不是西遊》登台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366