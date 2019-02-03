手遊《魂斗羅 歸來》陪你「決戰豬年」　春節活動火熱開跑

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由Garena 所代理的動作闖關手遊《魂斗羅：歸來》，針對新年推出一連串春節活動，內容包含豪華2019鑽石幸運紅包、金色SS武器、恭賀新禧英雄造型，加上S級鐵血英雄「多伊爾」、S級伙伴「星源衛士」一同來報到，多樣豐富的活動陪你一起《決戰豬年》。

《魂斗羅：歸來》在即將來到的新年準備了ㄧ連串鑽石幸運紅包活動來回饋玩家，包含每日登入的轉盤抽抽樂、年獸BOSS挑戰賽、全新九宮格活動等，每一項活動都有機會抽到超豪華2019鑽石，讓各位玩家滿手鑽石，做好準備迎戰豬年。

活動期間只要登入遊戲就可以獲得神秘燈籠，在除夕及初一收集燈籠兌換神秘大禮包，就有機會獲得永久S級英雄「代號018」以及豪華2019鑽石，快來打開登入紅包看看有沒有抽到大獎。

本次新春活動加開極品武器限時訓練場，包含玩家期待已久的金色SS武器「L-0滅世」，中程快速射擊加上分裂傷害，可以說是和龍嘯火炮並駕齊驅的神兵利器，另外橙SS「TVC-星航」、橙S「毒氣槍」、「JS-DSR狙擊槍」也同步登場。

恭賀新春鑽石紅包遍地開花，除夕當天晚上只要在指定時間登入，即可獲得鑽石幸運紅包，打開一樣有機會可以有機率獲得豪華2019鑽石，大年初一上線還可以體驗紅包搖搖樂，領取隨機數量鑽石。

《魂斗羅：歸來》再添一名Ｓ級猛將 - 新年期間將推出戰士們期待已久的鐵血英雄「多伊爾」！超高掃射傷害加上靈活位移技能，無論是ＰＶＰ戰場或ＰＶＥ副本通通一把罩。而S級伙伴「星源衛士」則擁有當前Ｓ級伙伴最高資質，加上空中、遠程範圍攻擊，讓你在戰鬥中放心將背後交給它，除此之外達努沙、柳生千兵衛、斯諾貝爾、公牛，四位A级英雄一同限時特價上架，和各位玩家一起團圓過好年。

《魂斗羅：歸來》御姊、蘿莉兩大顏值擔當，代號018、希娜同步推出「恭賀新禧造型」，玩家可透過全新玩法「直購奪寶」及「拼圖活動」來獲得，喜歡她們的玩家可千萬不要錯過收集典藏造型的機會。