歡慶農曆新年《戰車世界》推出全新中華民國戰車M41D

記者周之鼎／台北報導

戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，歡慶即將到來的農曆新年，《戰車世界》將釋出全新中華民國戰車M41D、傳統五行元素迷彩及12生肖標誌。此次也特別附上新手專用邀請碼（WOT201916888），只要您在註冊頁面創立帳號並兌換，將會獲得豐富獎勵。

將於農曆新年其間登場的輕型戰車M41D為中華民國陸軍升級M41A3型戰車的改良版，相較於其他戰車，M41D體型嬌小而且身形輕盈，在戰場上能穿梭自如。另外，配合豬年，《戰車世界》也將推出新年五行迷彩及12生肖標誌，讓戰車們以全新風貌踏入戰場。

今年農曆新年，《戰車世界》也如以往推出相關活動。如同去年，將獻上摸彩以及其他能夠讓玩家參與的任務；有別以往的是，今年您可以透過參與這些任務獲得上述提到的五行元素迷彩；另外，《戰車世界》裡最受歡迎的模式「前線」也即將於 2 月 11 日榮耀回歸，每個月將會為期一週，前往可以容納 30 vs 30 名玩家的大型地圖，體驗真正磅礡浩瀚的場面。

另外，針對新玩家，《戰車世界》推出農曆新年新手邀請碼，只要在註冊頁面創立帳號並輸入兌邀請碼（WOT201916888），便可兌換一系列豐富獎勵，包括戰車、金幣、加值帳號、限定風格等。

《戰車世界》亞太區發行總監Alexander de Giorgio表示：「 農曆新年對於居住在華語地區的玩家而言是一個很特別的節慶，我們很重視也尊重各國文化，希望藉由推出農曆新年限定活動，讓玩家們於過年期間體驗不同風情的《戰車世界》，並跟該區域的玩家一起歡慶這個與家人相聚的節日。」



