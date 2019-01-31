貓伴取得SRPG手遊《戰場英雄物語》代理權　今上架雙平台

記者樓菀玲／台北報導

貓伴娛樂（MobCat）今日宣布取得 SRPG手機遊戲《戰場英雄物語》台港澳營運權，目前已正式開啟雙平台下載，《戰場英雄物語》是Alioth的誠意之作，官方表示期望本作能帶給玩家回歸掌機的感動與體驗。

《戰場英雄物語》採全新戰棋玩法，大幅簡化傳統戰棋操作，但仍保留其趣味與策略性，使任何玩家都能夠輕鬆上手。戰場中有著不同種類的敵人，需注意每場戰役的屬性是否相剋，避免陷入苦戰，另外《戰場英雄物語》也加入了豐富的地形元素，玩家可利用陷阱地形削弱敵人的戰力，也可搶占有利地形提升我方優勢。玩家在面對強敵時，需要躲避系統警示的強大技能，提前走位來進行反擊，如果使用剋制強敵弱點的武器進行部位破壞，還可以獲得特殊的獎勵。

《戰場英雄物語》有別於一般的卡牌遊戲，遊戲裡所有的英雄都可以透過完成故事劇情和關卡挑戰獲取，《戰場英雄物語》每位英雄都有鮮明的個性與特色，有冒失的炸毛女主，天然呆醫療高手，腹黑毒舌的狙擊女王，神秘高冷的姐控忍者，元氣十足的科技劍仙少女，強大帥氣的霸道總裁……等玩家來收集，所有英雄都擁有多種專屬的武器，可透過蒐集碎片開發取得，不同的專屬武器，除了外型相異，也有不同的射程和攻擊特性。

《戰場英雄物語》為了迎接即將到來農曆春節，春節期間將會開啟全新的「新年故事」，舉辦「新年活動商店」、「元宵簽到」、「春節簽到」、「秩序殿堂」……等歡慶活動來回饋玩家。