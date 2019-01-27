《TGS電競星光大道》多款熱門遊戲賽事結果揭曉

記者周之鼎／台北報導

2019台北電玩展邁入第三天，《TGS電競星光大道》持續迎來多款熱門遊戲賽事對決，今（1/27）日登場賽事中手機遊戲《吞食天地M》競技慶典總決賽，「慾望漫天」軍團在陣容齊全且戰力完整之下，順利擊敗敵手，贏得冠軍殊榮。此外，《虹彩六號：圍攻行動》名人表演賽以及金剛直播《傳說對決 名人表演賽》也由多位知名實況主、YouTuber盛大參戰，精彩萬分的電競舞台帶給玩家全新的觀展體驗。

日率先登場的《虹彩六號》名人表演賽，由台灣第一支打進職業聯賽的隊伍「Team DAD1」聯合知名實況主帶來精彩比賽，實況主「皮弟」跟「小魚」分組領軍，雙方先進行三戰兩勝炸彈模式，第一戰「小魚隊」立即展現強力的攻勢，表現攻守俱佳，搶先拿下一勝。第二戰一開打「小魚隊」炮火猛烈，趁著先馳得點的優勢，一鼓作氣收下二連勝獲得勝利。隨後由《虹彩六號：圍攻行動》趣味賽接力登場，跳脫以往的槍戰玩法，採取小刀戰進行趣味PK，「皮弟」一開戰便發揮近身搏鬥技巧，奪得個人最高積分。

而另一場名人表演賽由金剛直播旗下實況主「修分靈」、「YU」、「噗噗屁屁」、「小饅頭」代表出戰，以《傳說對決》為比賽項目，同時邀請現場玩家一同組隊競賽，首先由「YU隊」VS「小饅頭隊」，「小饅頭隊」依靠神隊友一路殺出重圍，咬住勝利。而「修分靈隊」與「噗噗屁屁」隊，雙方起初你來我往，在緊要關頭「修分靈」跳出主宰戰場情勢，運用刀鋒打野自如，使得戰況明朗化，最後由「修分靈隊」收下勝利果實，上台競賽的玩家也都可以帶走限量「金剛電競潮T」。

《吞食天地M》競技慶典總決賽採5V5單場淘汰晉級制，考驗隊友間的相互配合及武將選擇策略，季殿軍賽由同樣來自涿郡的兩支隊伍「鎂銹鋼盟」對上「織田家」，「鎂銹鋼盟」以五支司馬懿出戰，「織田家」則是採取平均的武將配置，一開始雙方實力相當，「織田家」雖中場存活率區居劣勢，但持續使出冰封術鎖定對方，逐步掌握戰場控制權，尾段站穩腳步連續擊殺，成功反轉存活率在第12回合完勝，攻下季軍。冠軍戰由「江東卯兔團」對上「慾望漫天」，「慾望漫天」同樣選擇五支司馬懿戰略，「江東卯兔團」則以司馬懿、呂布、諸葛亮應戰，「慾望漫天」一開戰即發揮司馬懿控制強項冰封術克制對手，緊接著使出天崩地裂強力猛攻，「江東卯兔團」開場失利苦無出招機會以亞軍收場，最終由「慾望漫天」榮獲《吞食天地M》競技慶典總冠軍，抱回5萬元獎金、總冠軍專屬紀念稱號、冠軍巴豆妖武將豐厚獎勵。

明日電玩展最後一天，《TGS電競星光大道》壓軸賽事將帶來《爐石戰記》明星挑戰賽&冠軍賽、Switch平台《眾神之鬪》衛冕爭奪戰、《競速空間：賽車體驗》決賽，為增添比賽更多趣味性及可看性，《爐石戰記》明星挑戰賽特別邀請世界冠軍Tom、韓國人氣實況主企鵝妹在現場觀眾及線上觀賽玩家的注目下同台較勁，即時帶來震撼刺激的頂尖PK，還會與晉級《爐石戰記》冠軍賽選手進行PK挑戰賽。

此外，《競速空間：賽車體驗》也在電玩展期間開放現場玩家報名，挑戰成為最速的賽車手，並且從中選出12名晉級選手與4位名種子選手一同進入充滿驚奇、極速快感的最終決賽，選手如何在重要關頭發揮自己最大的實力，力拼最速的冠軍頭銜。

