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2019台北國際電玩展《TGS電競星光大道》火熱開戰

記者周之鼎／台北報導

2019年台北國際電玩展（以下稱電玩展）引領全球電競熱、打造全民電競平台，首度與智冠旗下一帆數位合作推出《TGS電競星光大道》已熱鬧開打，決賽將於1月25至28日玩家區展出期間進行。同時，本次進駐的電競廠商ROG玩家共和國、AORUS技嘉科技、MSI微星科技、NVIDIA、HyperX、曜越科技也結合時下熱門遊戲IP，規劃一系列玩家、實況主對決活動，還有Twitch x Cyber Games Arena打造的「The Arena」，預期在現場帶來最激烈的比拚。

除了主辦單位規劃的精彩活動，今年電競品牌也紛紛帶來一系列玩家與實況主經典舞台對決，ROG玩家共和國安排Colalin、鳳梨妹、小葵等人氣實況主，並力邀同為ROG校園電競聯盟旗下成員的「台北城市科技大學」與「青年高中」校內戰隊展開驚險刺激的表演賽。AORUS技嘉科技打造《絕地求生》、《鐵拳7》、《英雄聯盟》王者挑戰賽，邀請AORUS OPEN《絕地求生》台灣區冠軍SJ、知名格鬥遊戲職業選手GamerBee，以及西門夜說擔任關主與玩家進行單挑對戰。以「#GameAndGo」電競派對為主題的HyperX更首度邀請SBL富邦勇士籃球隊的控球後衛林書緯、人氣實況主Xargon跨界同台進行吃雞挑戰賽；同時，知名實況主小熊、妮妮、丁特和職業戰隊MS怪獸也即將現身與玩家一較高下。NVIDIA也同步邀請西門夜說、Xargon與小夜夜分別對戰《戰地風雲5》等熱門鉅作，現場觀賽玩家還有機會與實況主們一對一互動，並參與抽獎獲得好禮。

Twitch x Cyber Games Arena將聯手在電玩展舉辦第一屆「The Arena」，除了1月25至26日將舉行《虹彩六號》公開賽以外，1月27至28日將在現場開打「台灣老皮盃」、「香港地伏盃」賽事，地伏盃選手也將親臨現場參與，同時，實況主決鬥的紅白大賽大戰場也將首度搬上大舞台，粉絲們可別錯過這次的應援機會！知名韓國遊戲開發商PEARL ABYSS將舉行第三屆「阿勒沙競技場爭霸賽」決賽，同時為慶祝《黑色沙漠》兩周年活動，祭出新台幣45萬元高額總賽事獎金，冠軍隊伍可獲得新台幣18萬元整，以及高級電競配件組；另外玩家還可參與攤位《影子戰場》PK活動，體驗多人生存模式的刺激感官情境遊戲。

本次賽事項目包含《決勝時刻：黑色行動4》、《競速空間：賽車體驗》、《虹彩六號：圍攻行動》、手遊《吞食天地M》、Switch平台《眾神之鬪》等多款熱門鉅作；除了熱血刺激的舞台競技外，還有Switch平台《任天堂大亂鬥特別版》、《傳說對決 名人表演賽》等精彩表演賽。另外，主辦單位台北市電腦公會也與日本最高級別的ROBO-ONE大賽主辦單位「日本二足歩行ロボット協会（Biped Robot Association, BRA）」攜手合作，帶來「ROBO-ONE TAIWAN 二足機器人競技表演賽」，特別邀請8組具有ROBO-ONE經驗的選手與機器人，以及協會理事長西村 輝一共襄盛舉，玩家可到場感受前所未有的競技魅力！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：TGS電競星光大道台北電玩展

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