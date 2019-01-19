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漫迷百米衝刺動漫節 文化部力推台灣原創作品

記者周之鼎／台北報導

第七屆台北國際動漫節於今（1/19）日正式在台北南港展覽館開跑，為期5天的動漫節節共有500個攤位65加業者，包含國內外漫畫名師、聲優、台日偶像團體，的見面會與簽名會。預估人潮有望超越去年的35萬人。

在今日的大會開幕記者會上，日本當紅的Cosplay表演團體「琉演 Rtu-En」演出了台日合作的《東離劍遊記》的原創表演。此外，在台灣政府日益支持原創產業下，今年也將首次舉辦「Moscot台灣吉祥物大賽」，參賽的台灣九隻吉祥物將大比拼，並於今年八月舉行的第20屆漫畫博覽會選出冠軍，並代表台灣前往日本參加世界吉祥物大賽。

文化部政務次長丁曉菁表示：「漫畫有閱讀的主動性，也有視覺美感的魅力，現在看得到全世界漫畫發展的藍圖，台灣也不該缺席，所以要找出台灣的內涵，台灣的歷史有其獨特性，曾有過許多不同的文化脈絡，還有待台灣的漫畫家來發掘。文化部將致力於推廣台漫品牌國際化。」而喜愛ACG文化著名的立法委員鄭運鵬也說：「去年沒來參加有點遺憾，去年在故宮有鄭問大展，立法院也於年底通過了文化部的相關預算，接下來將是台北華陰街動漫基地的開幕，希望文化部上緊發條多多加油，希望儘量把台灣的創作者帶到業者和消費者之前。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：動漫節文化部鄭運鵬

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