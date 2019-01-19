台北動漫節今開幕　參觀人潮上看40萬　出版社祭3.2折超殺折扣搶客

▲ 一年一度的台北動漫節即將在今日開幕。（資料照／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／台北報導

台北動漫節即將在今（19）日於假南港展覽館一連展出 5 天，今年總共有 500 攤位、約 65 家廠商參展，高達 35 場舞台活動，共計有 22 位國內外名師登台。適逢寒假假期，各家出版社紛紛祭出超殺優惠搶客，木棉花、角川、尖端等紛紛祭出新書與福袋折扣，主辦單位表示今年台北動漫節參觀人次有望突破 40 萬。

曼迪力邀劇場版《無敵鐵金剛 / INFINITY》聲優森久保祥太郎來台，並且推出相關周邊商品，盼能藉由聲優的人氣加持來帶動買氣，而木棉花則是首度邀請《工作細胞》聲優長繩麻理亞來台，其熱門程度之高，在舞台活動參加資格發售當日便已搶售一空，可見長繩麻理亞在台人氣居高不下。

木棉花因應本次動漫節，推出《刀劍神域》、《進擊的巨人》等 7 款限量福袋商品，其中《刀劍神域》福袋原價 3100 元、現場售價 1000 元，狂殺 3.2 折，不僅推出超殺折扣搶客，更要粉絲買好買滿。

且為因應消費者喜好，近幾年來陸陸續續推出多樣「實用款」商品，從行李箱、背包、耳機到藍牙喇叭⋯⋯等等，可以明顯看出近年消費者對於周邊精品的偏好，木棉花企宣鄭彩蓮也表示，預期本次所銷售的福袋商品將會很快銷售一空。

▲ 各家大廠均在本次動漫節當中，推出相關主力商品，搶攻寒假漫迷商機。（圖／記者樓菀玲攝）



台灣角川因應動漫節祭出大量優惠，凡是消費滿 420 元，即贈送「20 週年紀念 AR 透卡」一份，而消費滿 900 元，即贈送「20 週年紀念大提袋」乙只。展場折扣部分，除了特裝版、套書、福袋商品依現場標價不折扣，所有首賣書籍新品皆為 9 折優惠，非首賣書單件結帳即享 85 折優惠。

尖端出版將在今年的動漫節當中推出 5 款抽獎遊戲，一抽大約落在新台幣 100 至 200 元左右，獎品內容從周邊商品到最大獎 PS4、Switch 都涵蓋在內，企劃宣傳主任劉宜蓉表示，今年尖端攤位規模和去年相同，為了因應此次抽獎活動規劃，特別將一半的展區劃分為周邊區，期望能夠帶動買氣。

▲ 台灣角川推出《狼與辛香料》漫畫特裝版，現場購買有機會可抽限量簽名版。（圖／記者樓菀玲攝）

動漫節「ICHIBAN JAPAN 日本館」舞台準備了 16 組共 40 多位表演者輪番上陣，卡司包含軟萌女團、舞台劇演員、甜美聲優、實力唱將還有超狂 DJ，其中 AKB48 旗下子團「AKB48 Team 8」，也將受邀來台演出。

ICHIBAN JAPAN 日本館本次最大咖的莫過於AKB48旗下子團「AKB48 Team 8」將與台灣觀眾首度相見，Team 8 成員是由日本全國 47 個都道府縣各選出一名代表，並以「親自去見你」的偶像為主軸，密集進行全國各地演出。本次「AKB48 Team 8」走出日本，空降來台，讓台灣的粉絲也能與她們「親自」相見。

▲ 2018 年動漫節排隊人龍與現場人潮。（資料照／記者樓菀玲攝）



而《 少女☆歌劇Revue Starlight》則是於 17 年 9 月推出音樂劇、去年 7 月在日本進行動畫播映的人氣企畫作品。人氣動漫作品《少女☆歌劇 Revue Starlight》聲優相羽あいな（飾 西條クロディーヌ）、岩田陽葵（飾 露崎まひる）將於1月20日下午登台舉辦台灣Talk Show。