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《花樣年華SAVE ME》開演　LINE WEBTOON全球7區零時差上線

▲LINE WEBTOON X Big Hit Entertainment 全新網路漫畫《花樣年華 Pt.0 SAVE ME》於全球7個地區零時差上線。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲LINE WEBTOON X Big Hit Entertainment 全新網路漫畫《花樣年華 Pt.0 SAVE ME》於全球7個地區零時差上線。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE WEBTOON今天（17日）宣布與韓國知名Big Hit Entertainment攜手，推出全新網路漫畫《花樣年華 Pt.0 》，即日起至4月11日止在LINE WEBTOON數位漫畫平台推出期間限定連載16話，並同步在韓國、美國、日本、大陸、台灣、泰國及印尼等全球7個地區零時差發佈上線。
 
《花樣年華 Pt.0 》今天在韓國、美國、日本、中國、台灣、泰國及印尼等全球7個地區零時差發佈序章與第1、2話，並將在台灣時間每週四上午9點準時更新，這個漫畫故事以備受全球廣大粉絲矚目的BU（BTS Universe）宇宙觀為背景，採行動漫畫的獨特敘事方式。

LINE WEBTOON表示，深受粉絲喜歡的BTS的同名專輯《花樣年華》系列MV中，BU（BTS Universe）一直是粉絲關注與討論的焦點，因此，母公司NAVER WEBTOON旗下子公司LICO將Big Hit Entertainment出品的故事情節改編成為LINE WEBTOON網路漫畫《花樣年華 Pt.0 》。

《花樣年華 Pt.0 》以BU（BTS Universe）的起源出發，故事背景時間設定為7位成員分道揚鑣的兩年後，以JIN（金碩珍）與朋友重新聯繫為契機，展開這段青春序曲，一段血汗淚交織的年少輕狂故事，將在全16話漫畫內容中精彩開演。
 
此外，配合《花樣年華Pt.0 》上線，LINE WEBTOON推出台灣版限定歡慶活動，讀者在連載期間付費觀看《花樣年華Pt.0 》搶先看話次，每週抽出一名幸運讀者，將有機會獲得限定版BU X LINE WEBTOON 特製阿米棒官方手燈。

關鍵字：LINE WEBTOON花樣年華SAVE ME

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