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抗議官方2019兩項新規定　ahq喊退GSC聯賽

手機遊戲,Garena,傳說對決,電競（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》GSC 賽區再傳出隊伍宣布退出聯賽，今日 ahq 職業電競俱樂部對外發出聲明，表示對於兩項官方 2019 年 GCS《傳說對決》春季職業聯賽新政策及規劃表示抗議，在溝通無法取得共識的狀態之下，決定宣布退出 2019 年 GSC 《傳說對決》職業聯賽。

ahq 在聲明中提到：「針對賽事官方就 2019 年 GCS《傳說對決》春季職業聯賽起的兩項新政策及規劃，未能取得 ahq 的認同，」並且表示在溝通無共識後，ahq 決定退出 2019 年 GCS《傳說對決》職業聯賽。

以下為 2019 年 GCS《傳說對決》春季職業聯賽起的兩項新政策，其一為自 2019 年 GCS《傳說對決》春季職業聯賽起，在沒有任何緩衛時間下，限制非台港澳選手名額最多登錄兩位外援。其二為自 2019 年 GCS《傳說對決》春季職業聯賽起，將新增第 9 隊職業戰隊。

據了解，目前 ahq 在《傳說對決》的戰隊編制之中，先發五名選手全數均為韓國籍，幾乎是遠遠超過官方規定的外籍選手數量名額，其次則是日前宣布將加入 GSC 職業聯賽的 TXO 戰隊，在賽季開打前成立新戰隊、並且馬上投入聯賽實屬罕見，不僅會對現有隊伍造成一定衝擊之外，自然也會有隊伍認為這樣的現象並非公平，也就難怪 ahq 會選擇退出聯賽以示抗議。

關鍵字：手機遊戲傳說對決電競ahq

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