集結35場舞台活動、22國內外名家　台北動漫節舞台活動全覽看這篇

記者樓菀玲／台北報導

七屆台北國際動漫節，於2019年1月19日(六)至23日(三)在台北南港展覽館盛大登場，500個攤位約65家廠商聯合打造寒假第一趴動漫盛會。中華動漫出版同業協進會表示，今年總共有 500 攤位、約 65 家廠商參展，A、B舞台約達 35 場活動，共計有 22 位國內外名師、2 位日本聲優、1 位動畫製作、19 組日本偶像團體來台會粉絲。

近年來周邊商品商機熱，尖端出版將在今年的動漫節當中推出 5 款抽獎遊戲，一抽大約落在新台幣 100 至 200 元左右，獎品內容從周邊商品到最大獎 PS4、Switch 都涵蓋在內，企劃宣傳主任劉宜蓉表示，今年尖端攤位規模和去年相同，為了因應此次抽獎活動規劃，特別將一半的展區劃分為周邊區，期望能夠帶動買氣。

木棉花

木棉花在1/19邀請《工作細胞》「血小板」聲優長繩麻理亞首次訪台，而擔任眾多血小板中最具代表性的隊長配音，年僅23歲的長繩麻理亞，聲線像是孩童一樣稚嫩卻又具有性格，認真指揮其他隊員使用「凝血因子」修復擦傷的畫面，也生動詮釋了擬人化「血小板」的形象，令觀眾對「結痂」的過程一目瞭然。

今年夏季最強檔的新番《工作細胞》，播出後不但被網友讚譽「神作」、被學校老師直接引用為課堂教材，動畫公司還特別公開動畫圖，讓醫療教育機構使用，以人體內數量高達37億、日夜不眠不休工作的「細胞」為題材，因此躍升當季網友最愛動畫之一。

台灣東販

台灣東販邀請 《十二支色戀草子》漫畫家 待緒イサミ舉辦來台首簽會。1/20日則舉辦《百與卍》漫畫家 - 紗久楽さわ 老師來台首簽會。

台灣角川

台灣角川將在1/20邀請《TRINITY SEVEN魔道書7使者》漫畫奈央晃德、原作サイトウケンジ舉辦簽名會。《TRINITY SEVEN 魔道書7使者》是一部以美少女魔道士拯救世界為主題的魔法學園愛情喜劇，自2011年開始在《月刊Dragon》連載，因其高人氣曾推出CD廣播劇、電視動畫、劇場版，更改編成手機遊戲等各種作品，也收獲不少好評，台灣角川表示該作品預定將在動漫節現場首賣第18、19集新刊。

除了《TRINITY SEVEN魔道書7使者》之外，台灣角川也邀請了《約會大作戰DATE A LIVE》作者橘公司、插畫つなこ舉辦簽名會，並推出新刊《約會大作戰DATE A LIVE 安可短篇集 (7)》（特裝版）於動漫節現場首賣。

《約會大作戰DATE A LIVE》故事敘述「精靈」是毀滅世界的災難。能阻止精靈的方法只有兩種──殲滅或是對話。平凡的高中生五河士道所選擇的方法是與精靈約會，並讓她迷戀上自己，全人類的命運都託付在五河士道身上。

東立

東立出版預定將在1/19、1/20邀請到日本BL漫畫界的明日之星、BL大賞新人獎得主《高感度玩物》漫畫家緋汰しっぷ，以及以超快速度竄紅、系列作在日本大賣35萬本的《獸人與少年Ω的命定契約》漫畫家羽純ハナ前來舉辦簽名會。

緋汰しっぷ，以《鬆開綁住你的繩索》出道，其靠著艷麗的畫風、沉穩的劇情，一舉拿下2018年日本知名情報網站『chil chil』BL大賞最佳新人獎第6名，還被改編成廣播劇CD。

羽純ハナ，代表作為日本累計銷售35萬冊的「獸人與少年Ω」系列，其獸人與ABO生子的大膽設定搭配唯美畫風，讓眾多讀者著迷不已。出道作《獸人與少年Ω的戀愛進化論》曾獲得2017年『chil chil』BL大賞最佳新人獎第4名、日本書店店員推薦BL第3名，續作《獸人與少年Ω的命定契約》更是好評不斷。

長鴻

1/19日邀請日系耽美向作品 《狂犬八公》漫畫家 - 未来来夏老師來台舉辦首簽會！動漫節現場也將同時首賣《狂犬八公》單行本1、2集。

青文

特別請到兩大超人氣漫畫作者來台，1/20邀請BL人氣漫畫家《被雙胞胎兒子同時盯上了》漫畫家佳門サエコ，1/22邀請本季動畫改編超受歡迎的《我家的女僕有夠煩！》漫畫家中村カンコ，以上兩位重量級漫畫家雙雙蒞臨台灣舉辦簽名會。

高中就接觸到BL的佳門サエコ一下就沉迷在這個領域，從當時開始便專注在BL的世界中，不管是閱讀還是創作都離不開，劇情跟畫風也隨著時間越來越洗鍊精湛，最新的作品《被雙胞胎兒子同時盯上了》更是深受粉絲們的喜愛，銷售屢創佳績。

《我家的女僕有夠煩！》中村カンコ的畫風可愛討喜，作中的女主角米夏惹人憐愛的模樣讓讀者們移不開目光，其改編動畫更是讓觀眾都驚訝到讚不絕口，一口氣變成本季動畫的黑馬作品。