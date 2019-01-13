Epic Games 2019年前景看好　線上商城、要塞英雄成營收主力

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《要塞英雄》開發商 Epic 在 2018 年不僅讓公司估值飆升至 150 億美元（約新台幣 4617 億元），消息人士指出 Epic 在 2018 年的年收益高達 30 億美元（約新台幣 923 億元），加上日前開幕的 Epic Games Store，目前已經有不少廠商將旗下遊戲帶至 Epic Games Store 當中銷售，推估 2019 年的成績還會更好。

據了解，Epic 旗下最廣為人知的作品自然為《要塞英雄》，該作靠著免費遊玩模式，以及融合了時下最夯的大逃殺玩法，廣受不少玩家喜愛，而 Epic 也靠著《要塞英雄》賺進大把鈔票。

除了自有遊戲品牌之外，Epic 本身同時也是遊戲引擎商，再加上最近開幕的線上遊戲商店 Epic Games Store，有一說指出，未來 Epic Games Store 將有可能會是 Steam 的最大對手，不僅前景看好，更可以期待該平台可以持續為 Epic 帶來更多收入。

Epic Games Store 目前雖然僅有 Epic Games 自行研發的的遊戲，但未來已經確定將拓展至其他廠商開發的遊戲以及其他引擎開發的遊戲，簡單來說就是如同 Steam、App Store、Google Play 那樣的線上商城平台。

Epic Games 已經表示，使用「虛幻引擎」開發的遊戲在 Epic Games Store 上售出將可以免收使用引擎所需的版權費（傳統上為 5％），而 Epic Games Store 開出的分潤條件也更為誘人，每賣出一套遊戲，開發商可以獲得其中 88％ 的利潤，Epic Games 僅收 12％。相較 Steam 收取 30％ 的分潤，也就是最高可以差到 23％，相信這也是《全境封鎖2》帶槍投靠的最大原因。