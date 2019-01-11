《傳說對決》新戰隊TXO參戰GSC職業賽　五月天怪獸擔任第六人

▲ 《傳說對決》TXO 戰隊在今日舉行成軍記者會。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》2017 年 AIC 冠軍戰隊 SMG，原班人馬五人陣容在 1 月 11 日宣布加入 TXO 戰隊， 除了原團隊的後勤人員、教練、分析師等一併加入外，除此之外 TXO 還邀請了五月天怪獸加入，成為戰隊第六人，期許帶領 TXO 成為更好的團隊。

怪獸原先就是《傳說對決》的代言人之一，且對《傳說對決》相當熱愛，因此便有了加入職業戰隊的想法，而加入 TXO 將會是怪獸加入電競的第一步，未來將會與 TXO 共同推廣電競，讓更多的人得以接觸電競文化。

TXO 戰隊在今日表示，即將參加街下來及將舉行的台港澳戰區專屬職業聯賽「2019 傳說對決 GCS 職業聯賽」，目標再拿冠軍並代表所屬賽區出國競賽。

TXO 取自中文「同心」的英文 TONGXIN 縮寫。不論是遊戲內或遊戲外，團結 一直是隊伍中最強大的力量。只有團隊的大家都能同心協力，才能克服更多艱難的挑戰。

為支持電競產業成長與發展，TXO 也在今日的記者會當中，表示目前積極在和台北部分高中洽談，成立電競專班培育產業人才，讓更多對電競有興趣的學子有機會接觸電競產業。