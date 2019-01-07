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中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

記者周之鼎／台北報導

在CES（美國消費性電子展）前夕，NVIDIA 今天宣布推出 NVIDIA  GeForce  RTX 2060，將革命性的 Turing 架構顯示晶片 (GPU) 推向全球數千萬計PC遊戲玩家。

 RTX 2060 GPU 為當代遊戲帶來卓越的效能提升，並利用光線追蹤以及 AI 功能強化繪圖能力。售價 349 美元（約新台幣10,500元）的 RTX 2060 將帶來以往只能透過高端遊戲 GPU 上才看得到的全新水平之效能與功能。 RTX 2060 在當今的遊戲運作比前一代、同時也是 NVIDIA 最熱賣的 GTX 1060 GPU 快了 60%，而遊戲效果也超越了前一代更高階的GeForce GTX 1070 Ti。透過 Turing 的 RT 核心與 Tensor 核心，RTX 2060 可以利用光線追蹤以每秒 60 幀的速度運行《戰地風雲 5》遊戲。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展 (CES) 開幕之際便宣布推出 RTX 2060，並表示：「對於全球數千萬計的遊戲玩家而言，次世代遊戲從今天開始正式起跑。桌上型電腦遊戲玩家的需求極高，而 RTX 2060 也將立下全新標準，包含難以抵擋的售價、卓越的效能以及讓電影與遊戲間的界線變得愈發模糊的即時光線追蹤技術。對於遊戲界與我們產業而言，這是很棒的一刻。」

RTX 2060 針對其核心的串流多處理器進行升級，以便更有效地處理當代遊戲運算量大的作業負載。其支援同步浮點與整數運算、可變速率遮蔽技術 (adaptive shading technology) 以及全新的統一記憶體架構，其快取是前一代的兩倍。當代遊戲可以利用上述功能將運作效能推升至GTX 1060 GPU的高達兩倍。RTX 2060 配備 6GB 的 GDDR6 記憶體以及 240 個 Tensor 核心，其深度學習馬力高達每秒 52 兆次浮點運算 (teraflop)，並透過深度學習超級採樣 (Deep Learning Super Sampling; DLSS) 提升遊戲效能。

RTX 2060 將於 1 月 15 日起，透過各大 OEM 廠商、系統建造商以及繪圖卡合作夥伴於全球開始供貨上市。自 1 月 15 日起，將透過宏碁、Alienware、戴爾、惠普與聯想，以及全球各大領導系統供應商所推出的電腦上市。特製的繪圖卡包括原始時脈與預先超頻時脈版本，也將透過主要顯示卡供應商如華碩、七彩虹、艾維克 (EVGA)、耕宇、三星、技嘉、Innovision 3D、微星、同德、必恩威 (PNY) 與索泰 (Zotac) 供貨。在限定期間內，玩家凡購買合格之 GeForce RTX 2060 或搭載 RTX 2060 的全新桌上型 PC，將可獲贈《冒險聖歌》或《戰地風雲 5》遊戲之一。此一同捆促銷活動將於全球多數地區推出。

關鍵字：NVIDIAGPUTuring顯示卡2060RTX

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