《桃太郎電鐵》生父元旦驚傳心肌梗塞送醫

記者周之鼎／台北報導

新的一年才剛來到，知名遊戲《桃太郎電鐵》的生父製作人佐久間晃在元旦驚傳心肌梗塞送醫，幸好經過急救後撿回一命，已傳出暫無大礙。

佐久間晃是在元旦與日本知名作曲家椙山浩一夫婦（代表作：勇者鬥惡龍）餐敘時突然感到不適，而叫了救護車緊急送醫，還在推特上放上自己被抬進救護車的照片，幸好之後佐久間晃的妻子代為發推特，表示經過急救後，目前佐久間晃狀態穩定意識清醒，今（1/2）日也轉出加護病房到一般病房休養。

元旦、すぎやまこういち先生ご夫妻と「嵐山 吉兆」で会食中に、急に具合が悪くなり救急車で緊急搬送。亜急性心筋梗塞だったとか。しばらく入院だけど、我ながらしぶとい！ pic.twitter.com/8m4FccrQrX — さくま あきら (@isetta_23) 2019年1月1日

《桃太郎電鐵》是是模擬鐵道公司營運的大富翁類型的電玩遊戲系列，自1988年就首次問世，可說是最知名的益智類型大富翁遊戲。《桃鐵》當年為遊戲公司Hudson Soft的招牌作品，而後Hudson Soft在2011年被Konami收購，但佐久間晃顯然與Konami不合，多次公開指責Konami，不但花了十年培育的原 Hudson Soft 開發團隊因不滿Konami政策全數離職，更曾公開發表《桃太郎電鐵》要「就此終結」。

兩方最大的爭議點就在於Konami希望把《桃鐵》打造成課金的社群遊戲，但佐久間晃認為這樣就不再是《桃鐵》。幸好之後2017年任天堂出手與Konami合作，讓這個老牌大富翁遊戲還有推出新作的機會。