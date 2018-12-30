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台灣內戰！承泰不要獲2018《爐石戰記》全明星賽冠軍

記者周之鼎／台北報導

2018《爐石戰記》全明星賽昨日及今（11/30）日在台北和平體育館登場，由台港 8 位人氣選手與全球 8 位菁英選手角逐全明星賽的冠軍，台灣選手「承泰不要」以3:2順利擊敗同樣來自台灣的世界冠軍Tom60229，抱走今年最後一個電競賽事冠軍。

《爐石戰記》全明星賽激烈賽事第二日台灣下午就傳出捷報，八強賽首戰由世界冠軍tom60229大哥(陳威霖)拿下勝利，順利晉級四強，再贏荷蘭選手-中歐對抗賽冠軍Thijs，搶到冠軍賽門票；承泰不要(巫宗昌)同時逆轉命運強勢攻入四強後也順利晉級，冠軍賽形成台灣內戰。

承泰不要在第一盤先以偶數術靠著關鍵神抽「地獄烈焰」擊敗Tom的偶數聖先拿一盤，第二盤由Tom的法術獵對上承泰不要的偶數聖，Tom從頭到尾穩穩掌握優勢扳回一城。第三盤雙方都拿出偶數聖應戰，但先攻的Tom手牌大多屬於解場反而陷入不利地位，讓承泰不要先拿下聽牌局，第四盤承泰不要使用奇術賊對上Tom的偶數聖，Tom雖然陷入劣勢但是及時抽出「劍龍騎術」防住對方攻勢，成功扳平比數。最後的搶尾盤承泰不要在中期就展現一輪猛攻，Tom無力抵抗最後敗陣，由承泰不要奪得今年全明星賽冠軍。

承泰不要除了拿下明星賽冠軍外，在今年的《爐石戰記》HCT秋季冠軍賽也拿下季殿軍，成功晉級明年4月即將在台灣舉行的 2018《爐石戰記》年度總冠軍賽，還有機會將自己的戰績再往上推高。

關鍵字：爐石戰記明星賽台北和平籃球館承泰不要冠軍

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