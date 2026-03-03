《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分　外媒盛讚：任天堂最棒結合

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高評分　外媒盛讚：任天堂最棒結合

記者楊智仁／綜合報導

慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》將在 3 月 5 日登場，目前根據 50 家外國媒體評分，Metascore 高達 89 分，暫時超越同樣高分的《惡靈古堡9：安魂曲》與《喵喵的結合》位居 2026 年 Metacritic 評分最高遊戲，同時也超越了《寶可夢Y》的 88 分刷新系列最高評價。

▲▼《寶可夢Pokopia》創系列有史以來最高媒體評分。（圖／翻攝自任天堂）

相信有在關注寶可夢系列玩家，一定對這款以「百變怪為主角」的作品充滿濃厚興趣，本作故事背景設定讓訓練加扮演一隻變成人類訓練家樣子的百變怪，在遇到巨蔓藤博士後，展開一段將尋找消散的寶可夢、重建建造、打造屬於自己專屬小鎮的故事。遊戲設有與現實時間同步的日夜循環，以及多樣生態環境，整體玩法被認為融合了《動物森友會》的悠閒經營感、《勇者鬥惡龍 創世小玩家 阿雷夫加爾德復興記》的建設元素，甚至帶有《Minecraft》式的創造自由。

多家媒體給予高度評價。《Gfinity》打出滿分 10 分，稱其為「2026 年度遊戲有力競爭者」；《CGMagazine》同樣給予10分，形容本作將兩大任天堂最棒風格巧妙融合內容豐富；《Game Informer》則給出 9 分，認為這是第三方開發團隊善用寶可夢 IP 的最佳範例之一。值得注意的是，雖然 Switch 2 首發銷量創下紀錄，但後續市場動能略顯疲軟，部分玩家認為缺乏「非玩不可」的重磅作品，《Pokémon Pokopia》以年度最高評價之姿登場，無疑為 Switch 2 注入一劑強心針。

