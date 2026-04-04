火狐麥克驚現《超級瑪利歐銀河》　網瘋猜星際火狐新作內幕證實

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著任天堂再度公開確認火狐麥克勞德將於《超級瑪利歐銀河》電影中現身後，就讓不少網友猜測或許是在暗示《星際火狐》新作即將來襲。沒想到近日知名業內爆料者 Nate the Hate就證實此事，並且爆料新作將會採用經典風格，支援線上多人模式，消息曝光後，讓不少等待多年的粉絲激動不已。

▼火狐麥克驚現《超級瑪利歐銀河》電影。（圖／翻攝自X／@supermariomovie）

根據Nate the Hate在播客節目中描述，這款《星際火狐》新作將是一款「經典風格」的火狐遊戲，擁有「非常出色」的畫面和線上多人模式。對此，他還進一步爆料，今年不會有新的3D瑪利歐遊戲推出，至於任天堂秋季的重磅遊戲之一將會是《薩爾達傳說：時之笛》的重製版，此外還有一些知名度較低的遊戲和Nintendo Switch 2版本。

基於過去Nate the Hate曾多次準確預測任天堂直面會的內容，再加上時常再爆料內幕外媒VGC也對他這段描述表示支持，大大加深《星際火狐》新作與《薩爾達傳說：時之笛》重製版的開發計畫確實存在。考慮到《薩爾達傳說：時之笛》被公認為史上最受喜愛的遊戲之一，此次重製意義非常重大，並且有望成為吸引玩家購買任天堂Switch 2的渴望。

另外，回顧過往《星際火狐》作品，該系列自Wii U平台上的《星際火狐零》以及2010 年隨SNES Classic推出的《星際火狐2》後，便一直處於沉寂狀態，而此次新作重啟，也再度暗示任天堂想重新把《星際火狐》開發重心找回。至於《星際火狐》新作與《薩爾達傳說：時之笛》重製版更詳細資訊，Nate the Hate則指出將會在6月任天堂直面會上正式公開這些消息。