ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

火狐麥克驚現《超級瑪利歐銀河》　網瘋猜星際火狐新作內幕證實

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著任天堂再度公開確認火狐麥克勞德將於《超級瑪利歐銀河》電影中現身後，就讓不少網友猜測或許是在暗示《星際火狐》新作即將來襲。沒想到近日知名業內爆料者 Nate the Hate就證實此事，並且爆料新作將會採用經典風格，支援線上多人模式，消息曝光後，讓不少等待多年的粉絲激動不已。

▼火狐麥克驚現《超級瑪利歐銀河》電影。（圖／翻攝自X／@supermariomovie）

▲▼火狐麥克驚現《超級瑪利歐銀河》電影。（圖／翻攝自X／@supermariomovie）

根據Nate the Hate在播客節目中描述，這款《星際火狐》新作將是一款「經典風格」的火狐遊戲，擁有「非常出色」的畫面和線上多人模式。對此，他還進一步爆料，今年不會有新的3D瑪利歐遊戲推出，至於任天堂秋季的重磅遊戲之一將會是《薩爾達傳說：時之笛》的重製版，此外還有一些知名度較低的遊戲和Nintendo Switch 2版本。

基於過去Nate the Hate曾多次準確預測任天堂直面會的內容，再加上時常再爆料內幕外媒VGC也對他這段描述表示支持，大大加深《星際火狐》新作與《薩爾達傳說：時之笛》重製版的開發計畫確實存在。考慮到《薩爾達傳說：時之笛》被公認為史上最受喜愛的遊戲之一，此次重製意義非常重大，並且有望成為吸引玩家購買任天堂Switch 2的渴望。

另外，回顧過往《星際火狐》作品，該系列自Wii U平台上的《星際火狐零》以及2010 年隨SNES Classic推出的《星際火狐2》後，便一直處於沉寂狀態，而此次新作重啟，也再度暗示任天堂想重新把《星際火狐》開發重心找回。至於《星際火狐》新作與《薩爾達傳說：時之笛》重製版更詳細資訊，Nate the Hate則指出將會在6月任天堂直面會上正式公開這些消息。

關鍵字：星際火狐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

推薦閱讀

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機！上千情報湧入挖到稀有二代機

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔！海關興奮舉「聖劍」圍觀網笑翻

《黃泉使者》霸權預定？異世界人氣作來襲　4月新番矚目清單

《最後生還者》續作沒有結束？　製作人突喊「最後幾站」網瘋猜

不只追星「推し活」市場衝3.5兆日圓　年平均花5萬消費力驚人

Switch 2早晚要漲價...任天堂前員工曝「晶片油價」成本撐不住

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員　一句「翻譯過時」害他無比絕望

遊戲募資千萬只拿到一半！平台說「錢匯錯人」團隊傻眼追到底

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？　英研究稱「玩家危機反應更快」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲募資千萬只拿到一半、平台：匯錯人

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員

迪士尼有意收購Epic Games！

日本熱議：台灣人「會一點日文」超流利

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？

帳號15年心血搬家全毀、玩家批PS鎖區

Switch 2漲價早晚要漲價

任天堂「召喚角色」專利遭撤銷

《寶可夢TCG》下載破億但玩家留不住

最新新聞

太東懸賞10萬日圓找60年神娃娃機

原作者親砸錢參與動畫製作：失敗就破產

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

《黃泉使者》霸權預定？4月新番清單

《最後生還者》續作沒有結束？

「推し活」市場衝3.5兆日圓

Switch 2漲價早晚要漲價

《天國降臨救贖2》遭控AI裁員

遊戲募資千萬只拿到一半、平台：匯錯人

玩動作遊戲有助現實駕駛技術？

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366