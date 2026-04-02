日成人遊戲84歲社長離世...生前仍沉浸美少女喊：希露最可愛

記者楊智仁／綜合報導

日本成人遊戲品牌 Lost Script 代表、同時也是知名硬派 PC 玩家的中村清治，傳出已經辭世享壽 84 歲，此消息由作家兼訪談者稻庭淳 對外證實，其實去年這位元老級社長仍沉浸在《蘭斯 IV -教團的遺產-》、《浩劫殺陣2》，展現活到老玩到老對遊戲始終如一的熱情，傳出離世消息讓不少人感到心痛。

▼日成人遊戲84歲社長離世。（圖／翻攝自@inaniwan推特）

出生於 1941 年的中村清治為成人遊戲開發商 Lost Script 的代表人物，旗下作品以帶有遊戲書（Gamebook）風格聞名，在市場中擁有獨特定位與支持者。除了開發者身分外，中村清治同時也是業界知名的資深玩家。他長期投入硬派 PC 遊戲領域，曾深入遊玩東歐人氣射擊遊戲《浩劫殺陣》系列，甚至涉獵各類 Mod 內容；同時也完成《蘭斯》系列全作品，展現其深厚遊戲熱情。

這位元老級社長在去年 83 歲高齡升級電腦設備後，仍持續遊玩《浩劫殺陣2：車諾比之心》，甚至重溫《蘭斯 IV -教團的遺產-》說著「希露最可愛」，其實中村清治甚麼遊戲類型都玩，從 40 幾歲開始自己的遊戲生涯，每天玩遊戲已經成為例行公事，中村清治不僅是成人遊戲領域的重要創作者，同時也是橫跨世代的資深玩家，其對遊戲文化的熱愛與投入，為業界留下深刻印記。