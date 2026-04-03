秋葉原動漫祭「規定前晚才改」粉絲到場被擋　怒噴：十年來最扯

記者蘇晟彥／台北報導

以還原秋葉原為目標，3日在台灣舉辦的2026秋葉原動漫祭（ACF 2026）在近期爆出爭議，官方在活動開始前12小時，緊急將同人區年齡限制改到18歲以上、需帶身分證才能進入，但不少粉絲到場才發現規定更改、甚至有不少報名販售的攤主本身客群就鎖定在國、高中生，看到規定後官方只會罐頭訊息致歉，讓他們怒吼，「真的是十年來看過最扯的主辦」。

▼秋葉原動漫祭爆出政策急轉彎，讓不少粉絲到場卻無法進場。



近年來動漫祭吸引不少民眾朝聖，而2026秋葉原動漫祭選在台北松菸舉辦，在同人區也有不少攤主報名販售相關物品，但在活動開始前12小時，官方突然公告「同人區需滿18歲才能進入」，遺憾指出非原先規劃，但我就只能遵守，針對變動提出退票、以票券「從優兌換」大會限定周邊或是退票幾種選項。

消息一出不少攤主、粉絲立即爆炸，大罵「我的東西就是鎖定學生族群，現在他們不能進來我東西要怎麼賣」、「沒仔細看公告，到場才進不去，到底是怎樣？」、「一定是蔣萬安要來啦，又怕觀感不好才這樣」，甚至有人大罵「這根本是自己十年來看過最扯」。

對此，粉絲湧入粉專發洩怒火，但官方僅會「真的非常抱歉，也感謝您的行動支持，關於稍早才接到非常臨時的通知，所以對這件事我們絕對是感同身受。」以罐頭式的訊息回覆，更不願意交代臨時更改的原因，讓不少人更加憤怒。

▼不少民眾認為是市長要到現場，才臨時更改規定。

