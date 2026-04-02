派大星25年迷因有答案！研究證實「美乃滋是樂器」還有原創曲

記者楊智仁／綜合報導

《海綿寶寶》中的 派大星 約 25 年前提出的經典問題「美乃滋是樂器嗎？」如今終於有了科學解答，研究結果指出「美乃滋確實可以被視為一種樂器」，原本廣為流傳的網路迷因，如今透過學術研究正式獲得背書。

這項研究由知名品牌 Hellmann's 與 諾森比亞大學 合作進行，並由該校全球音樂科技主管 Rachael Durkin 博士領軍團隊，從科學角度探討美乃滋是否具備「樂器」的條件，Durkin 表示，當回歸樂器發聲的基本原理，就會發現各種非傳統材料其實都具備潛力，「探索像美乃滋這樣的素材，不只是趣味，更是在挑戰我們對音樂的既有想像，讓創作變得更加多元。」

根據研究團隊提供的初步報告，樂器學中，樂器的定義並不限於專門打造的物件，關鍵在於該物體是否能「有意識且可控制地產生或改變聲音」，而實驗結果顯示美乃滋完全符合這項標準。進一步依照全球通用的樂器分類法「霍恩博斯特爾－薩克斯分類法」進行分析，研究人員發現，不同狀態下的美乃滋（例如裝在玻璃罐、擠壓瓶，甚至無容器狀態）會產生不同聲音表現，甚至可對應到多種分類類型，展現出超越許多傳統樂器的聲音多樣性。

▼美乃滋確實可以被視為一種樂器。（圖／翻攝自推特）

此外，食品科學與聲學研究也證實，美乃滋因其乳化結構，具備可測量且可重現的聲學特性，研究指出：「它所產生的聲音並非隨機，而是由其物理結構所決定。」更有趣的是，在操作美乃滋發聲的過程中，其本身的物理狀態也會產生變化，形成聲音與物質之間的雙向互動，這正是樂器的重要特徵之一。

為了讓研究成果更具體呈現，Hellmann’s 也攜手音樂創作者 Andy Arthur Smith，製作出一首完全以美乃滋聲音構成的原創樂曲《Mayonnaise Is an Instrument》，並已正式上架串流平台。Smith 表示，「看到人們真的用美乃滋做音樂，甚至完成一首作品真的很不可思議，理論上不應該可行，但它就是成功了，我們為音樂帶來了全新的質感！」