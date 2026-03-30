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《科學超電磁砲》漫畫19年正式完結　網：炮姐也變童年回憶了

記者楊智仁／綜合報導

《科學超電磁砲》（日語：とある科学の超電磁砲）是由鎌池和馬原作、冬川基作畫，於 2007 年開始連載的作品，同時為《魔法禁書目錄》的外傳，不過其人氣完全不輸本傳。經過 19 年的連載，如今《科學超電磁砲》故事也迎來結尾。

▼《科學超電磁砲》19年連載完結。（圖／翻攝自推特）▲▼科學超電磁炮。（圖／翻攝自推特）

《科學超電磁砲》是講述《魔法禁書目錄》其中一位女主角御坂美琴的外傳作品，漫畫自 2007 年開始連載，動畫首季於 2009 年至 2010 年放送完全打響知名度，「砲姊」拿著硬幣的帥氣姿勢，配上神曲〈Only My Railgun〉是許多動漫迷心中回憶。目前動畫總共推出三季，包含《科學超電磁砲 S》、《科學超電磁砲 T》，如今第四季也已經在製作當中。

《科學超電磁砲》動畫不斷更新，漫畫不知不覺也已經連載了 19 年，上周末發售的《月刊コミック電撃大王》5 月號《科學超電磁砲》刊出最終回，單行本完結篇第 21 集預定會在夏季發售，網友們也表示，「不知不覺變童年回憶了」、「你指間耀動的電光是我此生不變的信仰」、「看到孩子都上國中了」。儘管漫畫劃下句點，但粉絲們仍可期待即將登場的第四季，還有《魔法禁書目錄》系列衍生作《暗部共生少女》動畫。

關鍵字：科學超電磁砲

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