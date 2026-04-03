玩家200元跳蚤市場撿Xbox開發機　竟藏118GB《GTA 4》素材

記者楊智仁／綜合報導

國外一名《GTA 4》粉絲近日分享驚人經歷，表示自己僅花費 5 英鎊（約 210 台幣 ）在跳蚤市場購入一台 Xbox 開發機，沒想到開機後竟發現內部存有容量高達 118GB 的《GTA IV》測試版本，引發遊戲社群高度關注。

▼玩家撿Xbox開發機內藏《GTA 4》素材。（圖／翻攝自Steam）

該發現最初由 GTA Forums 社群曝光，使用者「Janmatant」指出，這台開發機是在愛丁堡的車庫拍賣中購入，且機身仍貼有 Rockstar North 標籤，顯示其可能直接來自開發工作室，根據論壇分享的截圖顯示，裝置內含一份容量達118GB的《GTA 4》測試版本。雖然部分資料已被刪除，但玩家仍成功從中挖掘出未使用或未完成的遊戲素材，並已在社群中流傳。

儘管該開發機具備高度收藏與研究價值，Janmatant後續透露自己原本計畫將其出售，他表示最初已在 eBay 以 800 英鎊「立即購買」或 400 英鎊起標拍賣上架，且迅速被買下。然而，在嘗試重新改為拍賣形式後，該商品卻遭eBay下架。目前賣家表示仍願意接受報價，但最終成交價格仍充滿變數。