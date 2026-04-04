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《寶可夢》目標突破10000種　「要花300年」玩家譏諷：看不到

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》問世30年推出過無數款經典遊戲，寶可夢圖鑑種數也隨著世代更替不斷擴張，至今顯露寶可夢已來到1,025種。對此，負責《寶可夢冠軍》製作人星野正昭則突然提出，照這趨勢下去未來數量可能超過1萬隻，消息曝光後卻引起許多玩家嘲諷，照先前進度，要達成目標至少要花300年，這輩子根本看不到。

▼《寶可夢》目標突破10000隻。（圖／翻攝自X／@Pokemon_Champs）

▲▼《寶可夢》目標突破10000隻。（圖／翻攝自X／@Pokemon_Champs）

事情其實是，在寶可夢冠軍賽（Pokémon Champions）中，作為該系列遊戲的新PVP對戰平台，設計上未來所有競技錦標賽都將採用不同的方式處理，也就是提供輪換的寶可夢選擇，隨著時間的推移，新的寶可夢種類會取代陣容中的其他種類，這也是為了應對越來越多寶可夢問世。

對此，《寶可夢冠軍》製作人星野正昭對於寶可夢未來也充滿看好，基本上只要寶可夢系列還在繼續，那麼《寶可夢冠軍》遊戲就能持續發展下去，也讓他認為「說不定在遙遠的未來，我們會有2,000種、3,000種，甚至10,000種寶可夢」，當然針對製作人「未來數量超過1萬種」的發言，確實有點誇張，但經過玩家推算《寶可夢》30週年已有1,025種，那麼如果想達到1萬種，就必須至少等到300年後才會達成，因此多數玩家都認為這輩子都別想看到，再加上自從合眾地區過後，許多寶可夢辨識度不在那麼有特色，所以與其海量推出，倒不如專心打磨每個寶可夢樣貌。

關鍵字：寶可夢

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