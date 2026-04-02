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任天堂「召喚角色」專利遭撤銷　26主張遭駁回：早就有了

記者楊智仁／綜合報導

美國專利商標局（USPTO）近日裁定，撤銷去年核准給任天堂的一項遊戲機制專利，該專利主要涵蓋「召喚角色並替玩家作戰」的玩法，但因與既有技術重疊被認定不具專利性，任天堂仍可在兩個月內提出上訴或申請延長。

▲▼ 任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

該專利於2025年9月獲准，內容描述玩家可召喚「子角色」進行戰鬥，並可選擇自動或手動操控，這類機制常見於《寶可夢》等作品，玩家透過召喚角色參與戰鬥。然而僅兩個月後，USPTO 局長 John A Squires 即罕見下令重審此專利。這也是自 2012 年以來，首次在沒有其他公司提出異議的情況下，由局長主動發起審查。

Squires 指出，已有多項既有專利可能影響該專利的有效性，因此認定「存在重大專利性疑問」，據外媒報導 USPTO 最終已駁回該專利提出的全部 26 項主張，使專利目前處於撤銷狀態。不過此裁定仍屬「非最終決定」，任天堂仍可在兩個月內提出回應或申請延長，甚至上訴至聯邦巡迴上訴法院。

USPTO 指出，該專利與多項既有技術重疊，包括：2002 年由 Konami 取得的「Yabe 專利」，已涵蓋子角色自動或手動協同作戰、任天堂自身 2020 年的「Taura 專利」同樣涉及角色並肩戰鬥、任天堂 2022 年的「Motokura 專利」、萬代南夢宮於 2020 年的「Shimomoto 專利」，專利局認為，若將上述技術組合即可覆蓋新專利的全部內容，因此不具備新穎性與進步性。

關鍵字：任天堂

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