動漫圈愚人節整理！《七龍珠》戰力探測器成真？《咒術》徵店員

記者楊智仁／綜合報導

每年 4 月 1 日的愚人節，日本動漫與遊戲業界都會推出各式創意企劃，從惡搞商品、虛構作品到企業徵才活動，成為粉絲之間的年度盛事。2026 年也不例外，多部人氣作品紛紛推出話題十足的愚人節限定企劃，引發社群熱議。

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Scouter Pro Max: The next generation in wearable devices.#AprilFools pic.twitter.com/TU5qNCKVef — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 31, 2026

今年愚人節活動中，多個知名作品都祭出「看似認真、實則惡搞」的企劃，像是《七龍珠》宣布將推出高規格裝置「Scouter Pro Max」，再度玩梗戰鬥力探測器，此外，說明中還幽默標註「視對手不同，鏡片可能損壞」，明顯呼應劇中角色在戰鬥力暴增時導致探測器爆炸的經典場面。

除了《七龍珠》之外，《咒術迴戰》公開「咒術快閃店員工募集中」，特別歡迎特級術師，或者能使用反轉術式的人；《Re:從零開始的異世界生活》推出乙女遊戲「從零開始的辦公室生活」，昴、萊茵哈魯特、由里烏斯、菲莉絲...等男性角色換上帥氣西裝迎接大家；《藥師少女的獨語》打造虛構偶像團體「bubbles & Edel Glanz」，貓貓 / 壬式離開古代換上現代服裝給人嶄新的感覺。

《我推的孩子》劇中經紀公司「莓Production」宣布徵才；《無職轉生》預告推出戀愛模擬遊戲；《賽馬娘》與「閃電怪馬」展開神祕合作企劃；《金牌得主》讓角色化身教師等等...，當然以上都是愚人節特別企劃，不過還是能看出官方的創意，搞不好哪一天真有可能實行也說不定。