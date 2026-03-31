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下載破億但玩家留不住...《寶可夢TCG》開發商坦言仍無解

記者楊智仁／綜合報導

由 DeNA 開發的手機遊戲《Pokémon TCG Pocket》，儘管下載表現亮眼，卻持續面臨玩家流失問題。官方近日在最新財報中坦言，至今仍未找到有效提升玩家留存率的方法，而這已是該公司半年內第二次公開承認同樣困境。

▼《寶可夢TCG》面臨玩家流失問題。（圖／翻攝自PokemonTCG推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

根據說法《Pokémon TCG Pocket》在吸引新玩家方面表現強勁，但隨著時間推移，既有玩家的留存率相較上市初期明顯下滑，導致每月活躍用戶數（MAU）維持困難。換言之，雖然不少玩家會下載並體驗遊戲，但多數人在遊玩數周甚至一、兩個月後便選擇離開。事實上，該作過去曾創下約 1.5 億次下載成績，成為繼《Pokémon GO》之後成長速度第二快的寶可夢手機遊戲。

然而，高下載量並未成功轉化為長期黏著度，也凸顯營運層面的挑戰，早在半年前 DeNA 就曾指出，遊戲內「卡包點數」機制缺乏彈性，可能是玩家流失的原因之一。該系統限制玩家只能用點數兌換特定卡包中的卡片，若玩家僅缺少少數卡片，往往需要長時間反覆抽取不需要的卡牌，體驗較為挫折。

儘管期間遊戲曾推出「Deluxe EX」強化卡包，試圖讓玩家補齊過去卡牌收藏，但實際效果有限，部分玩家反映，新獲得的卡片未能填補既有收藏缺口，反而佔據新的收藏位置降低實用性。整體而言，《Pokémon TCG Pocket》正面「高下載、低留存」困境，在競爭激烈的手機遊戲市場中，如何延長玩家黏著度、優化遊戲體驗，仍將是 DeNA 待解決的關鍵課題。

關鍵字：寶可夢

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