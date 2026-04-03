《戰神》奎爺「紅紋蒼白」原由曝光　隨意之舉暗藏身世悲慘辛酸

記者黃冠瑋／綜合報導

在索尼本家大作《戰神》系列當中，主角奎爺最引人注目的設計，除了健碩身材之外，就莫過於他那蒼白、沾滿灰燼皮膚，不過就有人好奇為何會設計如此。對此，遊戲首席環境美術師Stig Asmussen就透露，其實是總監看到空白草圖覺得很酷就決定沿用下來，後續為了增添情感，於是加入已故妻子女兒的骨灰設定。

▼《戰神》奎爺「紅紋蒼白」原由曝光 。（圖／翻攝自X／@godofwaronprime）



根據近期Stig Asmussen接受外媒專訪資訊，在設計《戰神》環境時，為了更好呈現顏色對比，於是在早期遊戲中大量使用了白色大理石和類似的材質，讓鮮血濺到這些材質上時更顯鮮明。至於為何《戰神》Kratos（奎爺）皮膚顏色也是呈現灰白色，則是一段無意之舉，造就了現在風格鮮明的特色。起初首席概念藝術家查理溫正忙著思考奎托斯的皮膚設定，於是只用簡單白色底稿作為草圖，沒想到卻被當時總監Dave無意間看到，誤以為這就是主角皮膚顏色，讓他感到相當酷炫，於是便被查理溫沿用下來。

後續隨著設定，查理溫便加入灰燼在奎爺身上並搭配紅色紋身，來凸顯主角將經歷一場腥風血雨。當然如果奎爺身上沒有灰燼，就會抹去他背景故事中一個重要且非常黑暗的部分，也是劇情推進的起因，熟悉戰神的玩家就會知道，奎爺身上灰燼並沒有想像中單純，在故事劇情中那是他已故妻子莉桑德拉和女兒卡莉歐佩的骨灰，作為他身上詛咒，一直到奎爺尋到真相時，這層灰燼都未曾退去。

另外，關於《戰神》系列傳聞，雖說早在1月就傳出開發新作已經取消，但有消息指出索尼聖莫尼卡工作室正在重製《戰神》三部曲，此外關於《戰神》改編真人影集也正在開拍當中，想必再過不久，玩家又能再次一睹奎爺在九界廝殺的風采。