任天堂Switch 2全新定價！數位比實體版便宜...反映成本差異

記者楊智仁／綜合報導

任天堂宣布，自 5 月推出新作《耀西與不可思議的圖鑑》起，將導入全新第一方遊戲定價策略，未來數位版與實體版遊戲將採用「不同建議售價」，此舉旨在反映不同發行形式的成本差異，同時讓玩家在購買與遊玩方式上擁有更多選擇。

▼任天堂新定價、數位版比實體便宜 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據官方說法，兩種版本雖提供相同遊戲體驗，但由於製作與發行成本不同因此價格將有所區別，以《耀西與不可思議的圖鑑》為例，其數位版在 eShop 售價為 59.99 美元，而實體版則為 69.99 美元，顯示數位版本確實較為便宜。不過，任天堂並未明確表示未來所有遊戲都會採取相同策略，此外，該價格策略僅適用於任天堂自家作品，實體通路的最終售價仍由零售商自行決定，市場實際價格仍存在變動空間。

任天堂在聲明中指出，此舉旨在反映不同發行形式的成本差異，同時讓玩家在購買與遊玩方式上擁有更多選擇。 外界分析認為，任天堂此舉可能與近年遊戲市場消費趨緩有關，自疫情高峰過後，整體遊戲支出有所下降，加上硬體銷售表現低於預期，促使公司調整策略以刺激需求，透過降低數位版價格，有望吸引更多原本觀望的玩家入手。

值得注意的是類似策略並非任天堂獨有，Sony 今年稍早也被發現於 PlayStation 商店測試遊戲動態定價機制，顯示遊戲產業正逐步探索更靈活的價格模式。