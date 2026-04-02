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《超級瑪利歐銀河電影》影評給0分？評價兩極...網：準備進場

記者楊智仁／綜合報導

由任天堂與動畫工作室照明娛樂合作推出的續作電影《超級瑪利歐銀河電影版》，近期正式曝光評價，許多外媒與影評給出低分認為本作「視覺出色、劇情貧乏」，但不少觀眾與粉絲也給出熱烈評價，呈現明顯兩極化趨勢。

▼超級瑪利歐銀河電影版評價出爐。（圖／翻攝自環球影片 官方頻道）▲▼超級瑪利歐銀河電影版。（圖／翻攝自環球影片 官方頻道）

回顧 2007 年於 任天堂 Wii 推出的經典遊戲《超級瑪利歐銀河》，憑藉創新的重力機制、磅礡交響樂與宏大宇宙舞台，被譽為系列巔峰之作之一，因此當續集電影確定以「銀河」為主題時，立刻引發粉絲高度期待。日前，全球媒體評測正式解禁，然而首波成績卻跌破眼鏡，目前在 Metacritic（MC）僅拿到 37 分，爛番茄新鮮度也只有 43%，甚至出現 0 分的極端負評，指出電影並未真正挖掘《銀河》核心魅力，情感鋪陳與世界觀深度皆顯不足，讓原作粉絲大感失望。

然而，與影評形成對比的是，不少國外觀眾給予本片高度娛樂評價，認為電影成功帶來輕鬆愉快的觀影體驗，「真的超好玩！周二免費爆米花加上映前玩瑪利歐賽車，整體體驗很棒」、「很棒的電影，充滿懷舊場面」、「這是一場發生在遙遠銀河的精彩冒險，已經等不及再看一次」也有觀眾強調，本片作為家庭娛樂作品相當成功，「片尾有驚喜彩蛋！滿滿任天堂角色客串，情懷直接升級，是很推薦的親子電影」。

值得一提的是，前作《超級瑪利歐兄弟電影版》在一般觀眾、影評人之間的評價相當兩極，舉知名評分網站「爛番茄」為例，影評人僅 56% 新鮮度，然而一般觀眾好評率卻高達 96% 形成鮮明對比，而最終全球票房突破 13 億美元，成為影史最賣座遊戲改編電影，隨著口碑持續發酵，本作最終評價走向，仍有待後續票房與更多觀眾回饋進一步驗證。

關鍵字：超級瑪利歐銀河電影

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