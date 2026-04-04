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實況主餐車錢被整罐偷走...嫌犯母親上門還錢　暖心結局網盛讚

記者楊智仁／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩近日發生一起意外又暖心的事件，Twitch 實況主 Muhsin Sarac 經營食物車並進行直播時，遭一名男子當場偷走小費罐中的現金。然而數日後，事件出現戲劇性發展，嫌犯的母親親自登門道歉並歸還金錢，相關影片在網路上迅速瘋傳。

▼實況主錢被偷走、嫌犯母親上門還錢。（圖／翻攝自Musa_usa）▲▼實況主。（圖／翻攝自Musa_usa）

Sarac 平時透過 Twitch 分享遊戲內容與日常經營食物車的過程，事發當時他正在直播營業，一名男子突然伸手拿走小費罐中的現金，整個過程被鏡頭完整記錄，讓他當下震驚不已。數日後，一名女子主動來到 Sarac 的食物車前，表明自己是偷竊男子的母親，當時 Sarac 仍在直播，對此突如其來的情況顯得十分驚訝。

女子直接詢問兒子當天究竟拿了多少錢，Sarac 猶豫後表示約為 30 美元，女子隨即從包中取出相同金額，當場放入小費罐中，即使 Sarac 多次表示「不需要賠償」，她仍相當堅持表示，兒子並非壞人，但在喝醉時容易做出錯誤決定，同時強調自己從小教育他不可以偷拿他人財物。

她表示，「我想把錢還給你，因為你不應該遭遇這種事」，這段發言讓 Sarac 深受感動，當場詢問是否能給對方一個擁抱，對方也欣然接受。Sarac 事後將影片上傳至 Instagram 與 YouTube 引發大量關注，多數網友對該名母親的誠實與負責態度給予高度肯定。

關鍵字：實況主

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