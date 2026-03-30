VTuber突爆不幹了！直播露真面目粉絲嚇傻：是百萬YTR

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VTuber突爆不幹了！直播露真面目粉絲嚇傻：是滴妹

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣VTuber真理果因聲音與百萬YTR訂閱相似，再加上近年滴妹鮮少出現在螢光幕前，江湖上就有不少關於「真理果＝滴妹」傳聞，甚至在線下場次也捕捉到阿滴蹤影，讓整個傳聞喧囂塵上。29日真理果突發公告「不幹了要轉型，晚上將會露臉直播」，而直播開始時卻意外看見滴妹開播，讓不少粉絲嚇傻直喊，「沒想到是真的，根本是超級夢幻聯動！」

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真理果 29日突然在IG上發文表示，自己要露臉轉型，不幹VTuvber了，在晚間要直播以真面目示人，讓不少粉絲震驚。對此，其實因為真理果與滴妹聲音相似，不少人都認定兩個人一定是同一人，因此紛紛猜測晚間直播將會看到「滴妹現身」。

而直播開始後，果然看到滴妹穿著小丑服現身在直播間，嚇壞不少粉絲，但最終由滴妹揭曉，這次出現在直播間是兩人要展開「夢幻聯動」，在 4 月 1 日愚人節當天要由真理果變成「再睡五分鐘」手搖店老闆娘，推出「愚人節限定飲品—茶泡飯」，而上面那層到底是茶還是奶蓋，就要等待粉絲親自到現場品嚐才知道，滴妹更表示，愚人節當天不僅有果果老闆親自監修的限定新品之外、全台門市還有隱藏小彩蛋，歡迎大家不見不散。

對此，不少網友看了表示，「差點以為就是本人」、「不要騙我了，就是本人」、「好期待是什麼口味」、「請問阿滴在哪？」、「到底是不是真的」、「還好只是愚人節」。

▼滴妹與真理果夢幻聯動，將在再睡五分鐘推出聯名飲品。

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關鍵字：滴妹真理果愚人節

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