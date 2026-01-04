ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

前SIE總裁再批現今開發　太想賺錢壓榨玩家豈忘「好玩」初心

記者黃冠瑋／綜合報導

對於近幾年各大廠商都在不斷追求極致規模以及超高體驗時，前索尼互動娛樂（SIE）全球工作室總裁 Shawn Layden，卻早在四月就針對此事做出批評不該盲目。如今，他近日又再度針對遊戲開發產業提出看法，直言現今大型遊戲開發商，剛開口只在乎商業利益，但卻忘了玩家只是在意遊戲是否好玩。

▼前索尼總裁點出現今開發通病。（圖／翻攝自YouTube／Pause for Thought和Naomi Kyle）

▲▼前索尼總裁點出現今開發通病。（圖／翻攝自YouTube／Pause for Thought和Naomi Kyle）

隨著2025即將結束，許多玩家也開始期待2026年陸續遊戲新作，因此近日《Game Rant》的節目「Character Select」，也成功邀請到前索尼互動娛樂（SIE）全球工作室總裁 Shawn Layden來發表關於目前產業開發看法，其中他就點名批評現今3A級大作的開發模式，都是耗時數年以及成本動輒數億美元。然而，Layden卻認為這並非良策，並提出明確的改進方向，「其實我們需要讓遊戲的開發週期回歸到2至3年。我認為我們應該達到的目標是，遊戲的製作成本是雙位數（千萬美元），而不是三位數（億美元），希望看到遊戲的遊玩時間在20到25小時左右」。

對此，他也提到也由於現今開發成本太過龐大，有時候開發會議剛開始，經常率先就會聽到高層們討論關於遊戲的「獲利方案」、「搶佔潛在市場」等討論話題，但這根本就是嚴重失焦，因為往往都忘了最初開發遊戲目的，其實是為了取悅玩家，而玩家在乎的僅僅只是好不好玩，並不代表耗資過多，就等於這款遊戲會成功。

另外，Shawn Layden也表示，雖說跨平台策略已成目前遊戲趨勢，但「獨佔遊戲」卻不會就此消失，畢竟「獨佔遊戲」可以為遊戲公司帶來更多附加價值，像是一想到任天堂就會聯想到招牌角色「瑪利歐」，但卻不會看到他出現在索尼或是微軟遊戲當中，或許哪天看到他出現在PlayStation主機上，那就是世界末日。

關鍵字：索尼

