中國同人展突禁日動漫IP網傻眼　創作者無助：準備5個月全泡湯

記者楊智仁／綜合報導

中國規模數一數二的漫畫同人展「Comicup」原定於 12 月 27 日至 28 日在浙江杭州舉行，沒想到近日爆出重大調整，主辦單位於活動開幕前僅一周，臨時宣布禁止日系題材與相關二創內容，引發參展創作者與粉絲高度不滿。

主辦單位向參展者與觀眾發出內部通知，表示將對會場展示內容進行「全面調整」，通知中指出，基於「當前社會環境的考量以及文化責任」，決定將本屆展會主題轉向「新中式風格」。雖然公告未直接點名日本，但多名原本以日本動畫、漫畫為主題的攤主隨即在社群平台透露，其攤位已被取消，理由被形容為「眾所周知的原因」與「不可抗力因素」。

相較之下，美國與歐洲相關題材的攤位似乎未受影響，Comicup 一向被視為中國最大型的同人創作市集之一，是動漫、遊戲二次創作的重要交流平台。一名受影響的重慶創作者向外媒透露，她為此次活動準備長達五個月，從原創同人圖繪製、印刷設計到攤位裝飾皆投入大量心力，攤位原定展出日本漫畫《去唱卡拉OK吧！》的同人作品。她坦言，在得知消息後「感到無比無助與難過」，並表示光是作品運輸費就高達數百人民幣，還不包含機票與住宿等成本。

Comicup 單場活動約有 7,000 個攤位，規模龐大。今年 10 月在上海舉辦的同系列活動，曾吸引數十萬人次參與，並被估計為當地帶來約 6 億至 10 億人民幣的文旅消費。