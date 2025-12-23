ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

高雄變身鋼彈基地！世界巡迴展造景、限定品直擊　還有鋼彈教室

記者楊智仁／綜合報導

為歡慶鋼彈模型迎來45周年，2025年4月起從日本開始，鋼彈組裝模型的官方旗艦店THE GUNDAM BASE陸續在全世界各地展開巡迴活動，如今終於將在12月20日起登陸高雄，活動現場將販售只有在THE GUNDAM BASE才買的到的旗艦店豐富限定品，更有三樣全新公開的限定品將搶先在高雄場活動開賣，讓台灣的粉絲能率先入手收藏。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

本次活動為鋼彈旗艦店年末最大活動，將帶來THE GUNDAM BASE限定品以及SIDE-F限定品等多達90款以上。其中包含「HG 1/144 G-自我鋼彈(全備背包裝備型)(Reconguista in G電影版)」、「HG 1/144 完美獨角獸鋼彈(破壞模式)(最終決戰Ver.)Ver.GSF」、「MG 1/100 次代鋼彈EW[特殊鍍膜]」、「RG 1/144 沙薩比[機械核心鍍膜版]」等人氣機體等待粉絲收藏。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

首間台灣鋼彈旗艦店在2005年以GBT（GUNDAM BASE TAIWAN）之姿首度進駐台灣，並在2015年遷至台北三創生活園區6F。2025年恰逢鋼彈旗艦店來台20周年的重要里程碑，為回應廣大鋼彈粉絲長期以來的熱情支持，今年台灣萬代南夢宮組裝模型事業部首度展開快閃店巡迴，相繼在5月落腳桃園及7月前進台中舉辦，並在12月聖誕佳節期間登陸高雄駁二舉辦WORLD TOUR，再度與粉絲相見。只要於THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄購買鋼彈模型，單筆消費滿新台幣1,500元，即可獲得「20th Anniversary金屬徽章」乙枚，數量有限，送完為止。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

在本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動中，也將開設組裝模型體驗教室，提供組裝模型基礎課程教學，課堂上由專業模型老師親自指導，從素組、上墨線到消光處理，帶領你一步一步組裝出獨一無二的專屬鋼彈模型作品。本課程將於活動現場向所有人開放免費報名，不需要任何模型組裝經驗，且所有必要的材料與工具都由主辦方提供。無論是與家人、朋友或情侶一同參與，都能享受創作樂趣，在年末留下難忘的回憶。

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

【THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動資訊】

Ÿ 活動名稱：THE GUNDAM BASE POP-UP WORLR TOUR高雄

Ÿ 活動會場：駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫（高雄市鼓山區蓬萊路99號）

Ÿ 活動日期：2025年12月20日（六）～2025年12月28日（日）

Ÿ 門票費用：免費

▲▼鋼彈。（圖／廠商提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

